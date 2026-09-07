인천 청라하늘대교 하부 밤이면 대형 스크린으로 변신…8일 첫 선보여

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인천청라하늘대교 미디어라운지 [사진=인천경제자유구역청]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 청라하늘대교 교량 하부가 대형 영상 스크린으로 변신한다.

인천경제자유구역청은 청라하늘대교 교량 하부를 활용한 야간 영상 콘텐츠 '미디어라운지(MEDIA LOUNGE)'를 운영한다고 7일 밝혔다.

미디어라운지는 교량 상판 하부의 넓은 공간을 하나의 대형 스크린처럼 활용해 영상과 주변 경관을 함께 감상할 수 있도록 기획됐다. 해가 지면 바다와 교량이 배경이 되고 그 위로 영상이 펼쳐져 낮과는 다른 야간 풍경을 연출한다.

8일 시작되는 첫 콘텐츠는 '사계절'이다. 봄의 화사함부터 여름의 싱그러움, 가을의 깊은 색감, 겨울의 고요함까지 계절별 풍경과 정서를 한 편의 영상에 담았다.

산책 중 잠시 발걸음을 멈추고 네 계절을 차례로 만나는 색다른 경험을 제공한다는 취지다.영상은 매일 오후 7시부터 8시까지 모두 네 차례 상영된다.

인천경제청은 가을이 깊어지면서 일몰 시간이 빨라지는 점을 고려해 상영 시간도 조정할 예정이다. 운영 시간과 상영 횟수는 날씨와 이용 상황에 따라 탄력적으로 조정하고 추위가 본격화되면 기온과 기상 여건 등을 고려해 운영 여부를 결정할 계획이다.

별도의 관람 시설 없으며 바다를 바라보며 산책하다 교량 아래 펼쳐지는 영상을 자연스럽게 감상할 수 있다. 인천경제청은 앞으로 계절 변화와 지역 특색을 담은 콘텐츠를 추가해 청라하늘대교의 야간경관을 대표하는 새로운 볼거리로 발전시킬 계획이다.

조인권 인천경제자유구역청장 직무대행(차장)은 "미디어라운지는 바다와 교량, 영상이 어우러진 새로운 야간 풍경이 시민들에게 청라하늘대교의 밤을 특별하게 기억하는 기회가 될 것이다"고 말했다.

hjk01@newspim.com