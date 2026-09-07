[핌in현장] 10년 연애 끝은 결혼일까 이별일까…서강준·안은진 '너 말고 다른 연애'

[신도림=뉴스핌] 최문선 기자 = 익숙함 속에서 낯선 감정을 마주한 이들의 현실적인 사랑 이야기가 시청자들을 찾아온다.

7일 서울 구로구 더세인트에서 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 황승기 감독을 비롯해 배우 서강준, 안은진, 이주안, 조아람이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 조아람(왼쪽부터), 서강준, 안은진, 이주안이 7일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트웨딩에서 열린 KBS2TV 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.07 ryuchan0925@newspim.com

KBS2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다.

서강준은 10년 차 장기연애 커플인 대기업 대리 남궁호 역을 맡았다. 그는 "대본이 재밌었다. 대본을 보면서 인물의 마음이나 정서들이 대사로 드러나 있지 않다는 느낌이 들었다"며 "말로 표현하는 게 아니라 눈빛, 행동, 뉘앙스로 표현하는 게 재밌는 작품이 될 것 같다는 생각이 들었다"고 말했다.

안은진은 촉망받는 신예 감독으로 데뷔했지만 상업 영화 데뷔를 이루지 못한 이미도 역으로 분한다. 안은진은 "꿈을 향해 달려가지만 좌절되고, 변수를 맞이하며 선택을 해가면서 인생을 배우는 인물"이라고 설명했다.

그는 "대본을 읽으면서 우리 주변에서 볼 수 있는 이야기라는 생각이 들었다. 대사뿐만 아니라 마음으로 같이 따라가면 모두가 공감할 수 있는 이야기라서 그걸 표현하는 게 재밌을 것 같았다"고 출연 이유를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 서강준(왼쪽), 안은진이 7일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트웨딩에서 열린 KBS2TV 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.07 ryuchan0925@newspim.com

이주안은 국내 최고 로펌의 에이스 한태승 역을 맡았다. 원하는 것이 있다면 수단과 방법을 가리지 않고 가지는 인물로, 이미도를 만나면서 정서적으로 흔들리고 성장해 나간다.

이주안은 "한태승이라는 인물의 행동이 이해가 안 됐다. 사람이 이렇게도 행동할 수 있구나 싶었다"며 "궁금했고 이해를 하고 싶었다"고 말했다. 이어 "대본 중반부터 한태승으로 과몰입을 했다. 재밌게 촬영했다"고 덧붙였다.

조아람은 박수아 역을 맡는다. 과거 아픈 사연이 있지만 이에 연연하지 않고 주체적인 인생을 살아가는 인물이다. 자신의 감정에 솔직하고 그 감정을 표현할 줄 아는 친구다.

조아람은 "대본이 너무 재밌어서 쉬지 않고 읽었다"며 "단순히 연인과의 사랑뿐만 아니라 다양한 형태의 사랑, 그 안에 다양한 감정이 담겨 있는 작품이라는 생각에 선택했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 안은진(가운데)이 7일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트웨딩에서 열린 KBS2TV 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.09.07 ryuchan0925@newspim.com

특히 서강준은 '대상' 수상 이후 복귀작이라는 점에서 느끼는 부담감에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

서강준은 "없을 수는 없다"면서도 "촬영을 하면서 어떤 상을 받았다고 해서 그 상을 받았기 때문에 더 열심히, 더 잘해야지라는 생각보다는 매 작품 같은 마음으로 임해왔다"고 말했다.

이어 "상을 받은 만큼 더 잘해야 하는 건 맞고, 더 잘하기 위해 최선을 다해 고민하고 상의하면서 작품을 잘 만들자고 다짐했다"며 "결과가 어떨지는 모르겠지만 과분한 상에 걸맞은 결과가 나오길 바란다. 할 수 있는 최선을 다했고 한계를 뛰어넘어보려고 열심히 했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 이주안(왼쪽), 안은진이 7일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트웨딩에서 열린 KBS2TV 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.07 ryuchan0925@newspim.com

첫 제작발표회에 참석한 이주안은 주연으로 작품에 임한 소감도 전했다. 그는 "대본을 받았을 때 너무 매력 있는 캐릭터라 잘하고 싶은 욕심이 있었다"며 "첫 주연이라는 무게감과 좋아하는 선배들과 한다는 중압감이 있었다"고 말했다.

그러면서 "전에도 늘 부담이 있었다. 그냥 하자라는 생각뿐이었다"며 "내가 잘못해서 혼나는 꿈도 꿨는데 막상 현장에 가면 너무 잘해주셔서 친형, 친누나로 삼고 싶다는 생각을 했다"고 말해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

황승기 감독은 작품이 단순히 '10년 차 연애'에만 초점을 맞춘 드라마는 아니라고 강조했다. 그는 "장기연애 경험이 보편적인 건 아니다. 장기연애에 초점이 있다기보다는 사랑하는 순간에 사람들은 어떤 마음일까를 현미경처럼 들여다보는 대본"이라며 "사랑의 특정한 순간을 솔직하게 보여주는 작품"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 조아람(왼쪽부터), 서강준, 황승기 감독, 안은진, 이주안이 7일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트웨딩에서 열린 KBS2TV 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.07 ryuchan0925@newspim.com

이어 "대부분의 사랑들이 경험하고 느낄 수 있는 보편적인 사랑에 대한 드라마라서 공감할 부분이 많을 것"이라며 "가족에 관한 이야기, 동료들에 대한 이야기도 로맨스 못지않게 가득 차 있어서 보는 맛이 있을 것"이라고 자신했다.

안은진은 이미도를 둘러싼 서강준과 이주안의 매력 대결을 예고했다. 그는 "서강준을 두고 어떻게 다른 남자에게 눈이 가지?"라고 웃으며 "1부에 보시면 남궁호가 미도에게 하는 대사들이 있다. 그 이야기를 들으면 어려운 시간을 보내는 게 납득이 될 것"이라고 말했다.

이어 "태승이가 엄청난 매력으로 미도를 휘감는다. 그 매력도 볼 수 있을 것"이라고 귀띔했다.

이주안 역시 서강준과의 경쟁 구도에 대해 "감히 서강준이라는 벽에 어떻게 내가…"라고 너스레를 떨면서도 "남궁호와 비교하지 않고 태승이만의 매력으로 보여드리려고 했다"고 말했다.

이어 "미도에게 직언하는 부분이 있는데, 그 부분이 태승의 매력"이라고 자신감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 배우 조아람(왼쪽부터), 서강준, 안은진, 이주안이 7일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트웨딩에서 열린 KBS2TV 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.07 ryuchan0925@newspim.com

끝으로 황승기 감독은 작품에 대한 강한 자신감을 드러냈다.

그는 "좋은 배우, 훌륭한 대본을 가지고 작업했다"며 "다른 드라마는 안 들여다보려고 한다. 대본과 배우들에 대한 신뢰가 높아서 우리만 잘하면 된다고 생각한다"고 말했다.

KBS2TV '너 말고 다른 연애'는 오는 12일 밤 9시 20분 첫 방송된다.

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