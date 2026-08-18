조아람, '너 말고 다른 연애' 서강준 흔드는 솔직한 직진녀로 변신

AI 핵심 요약beta
- 조아람이 내달 12일 첫 방송되는 새 드라마에 출연한다
- 조아람은 직장 후배 박수아로 솔직한 직진녀를 연기한다
- 남궁호의 일상에 새 감정을 불러올 변화가 기대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = KBS 2TV '너 말고 다른 연애' 조아람이 서강준의 단단했던 마음에 조용한 파고를 일으킬 '솔직한 직진녀'의 새 얼굴로 전격 변신한다.
내달 12일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다. 오늘(18일) 공개된 스틸컷은 남궁호(서강준)의 마음에 잔잔하게, 그러나 정확한 흔들림을 만들어낼 직장 후배 '박수아' 역 조아람의 다채로운 매력을 포착해 이목을 집중시킨다.
박수아는 훈민제과 TF스낵3팀에서 남궁호와 함께 일하는 직장 후배다. 타인의 시선을 의식하기보다 자신의 감정과 생각을솔직하게 표현하는 꾸밈없는 성격과 당찬 매력을 지녔다. 훈민제과에서 남궁호와 함께 일하며 자신의 감정에 솔직하게 다가가는 인물로, 그의 일상에 조용한 변화를 만들어간다.
공개된 스틸컷은 박수아 특유의 담백하면서도 당찬 매력을 고스란히 담아낸다. 남궁호와 마주 선 장면에서는 흔들림 없는 눈빛으로 존재감을 드러내고, 업무와 일상을 오가는 모습에서는 편안하고 자연스러운 분위기를 전한다. 조아람은 이러한 박수아의 매력을 더욱 현실적이고 사랑스럽게 완성했다.
드라마 '닥터 차정숙', '감사합니다', '달까지 가자' 등 다양한 작품에서 자신만의 존재감을 보여준 조아람은 이번 작품을 통해 꾸밈없이 자신의 감정에 솔직한 청춘의 얼굴을 그려낼 예정이다. 계산보다 진심이 먼저인 박수아가 남궁호의 일상에 어떤 변화를 가져오고, 익숙했던 사랑에 어떤 새로운 감정을 불러오게 될지 기대를 모은다.
제작진은 "조아람은 계산 없이 솔직하고 담백한 박수아를 특유의 신선한 매력으로 자연스럽게 표현해냈다"라며, "남궁호의일상에 조용하지만 선명한 파고를 일으키며 새로운 설렘을 만들어갈 조아람표 '직진'을 기대해 달라"고 전했다.
KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 내달 12일 토요일 밤 9시 20분 첫 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들에게도 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com