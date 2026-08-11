안은진, 인생 꼬인 영화감독 변신…'너 말고 다른 연애' 현실 멜로 예고

AI 핵심 요약beta
- 안은진이 내달 12일 첫 방송될 드라마에 출연했다
- 안은진은 10년차 연인과 흔들리는 영화감독을 맡았다
- 꿈과 사랑 사이 방황하는 현실 공감 멜로를 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 안은진이 꿈도 사랑도 뜻대로 풀리지 않는 영화감독으로 변신해 현실 공감 멜로를 선보인다.
내달 12일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다. 안은진은 서강준이 연기하는 '남궁호'의 10년차 연인이자, 영화감독 '이미도' 역을 맡았다. 오늘(11일) 공개된 스틸컷 3종은 꿈과 현실, 그리고 사랑 사이에 방황중인 이미도의 현재를 담고 있다.
이미도는 한때 단편 영화로 촉망받았던 신예였으나, 차기작이 연이어 엎어지며 인생의 밑바닥을 경험 중인 영화감독이다.누구보다 일찍 꿈을 이뤘지만 정작 지금은 제대로 된 다음 단계로 나아가지 못한 채 제자리걸음을 반복하며 현실과 치열하게 맞서고 있다. 그런 시간 속에서 일곱 살 때부터 함께해온 남궁호(서강준)는 가장 오래된 친구이자 10년째 곁을 지켜온 연인이다. 그러나 일도 사랑도 선뜻 다음을 그리기 어려워진 지금, 이미도는 자신의 현재와 미래를 두고 깊은 고민에 빠져든다. 여기에 익숙했던 일상 속 예상치 못한 낯선 감정까지 스며들면서 그녀의 마음에도 복잡한 파동이 일기 시작한다.
공개된 이미지는 영화감독 이미도의 현실적인 얼굴을 포착했다. 촬영 현장과 작업 카페, 일상의 공간을 오가는 모습에서는자신의 꿈을 끝까지 놓지 않으려는 단단함과 뜻대로 흘러가지 않는 현실 앞에서의 고민이 동시에 묻어난 것. 자신의 얼굴을 캐릭터 그 자체에 끼워 넣는 안은진의 살아있는 연기가 살면서 맞닥뜨릴 수밖에 없는 현실적 고민과 내적 갈등을 리얼하게 보여줄 것으로 기대케 하는 대목이다.
특히 서강준과의 멜로 호흡으로 완성할 현실 연인의 케미는 10년이나 단단하게 지켜온 사랑이 흔들리면서 겪게 될 감정의 파고에 시청자들도 함께 빠져들게 할 것으로 기대를 모은다.
KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 내달 12일 토요일 밤 9시 20분 첫 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들에게도 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com