'너 말고 다른 연애' 서강준, 10년 차 연인 된다…'비주얼이 이미 멜로'

AI 핵심 요약beta
- 서강준이 내달 12일 ‘너 말고 다른 연애’에 출연했다.
- 서강준은 안은진의 10년 차 연인 남궁호를 맡았다.
- 작품은 익숙한 사랑이 흔들리는 현실 멜로다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 서강준이 안은진의 10년 차 연인으로 변신한다.
KBS 2TV '너 말고 다른 연애'가 안은진의 다정한 10년차 연인이 된 서강준의 '남친' 스틸컷 3종을 전격 공개했다. 비주얼이 이미 멜로인 서강준이 이미지만으로도 눈길을 뗄 수 없는 설렘을 발산한다.
내달 12일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다. 서강준은 훈민제과 TF스낵3팀 대리 '남궁호' 역을 맡아, 오래된 사랑 앞에서 처음으로 흔들리기 시작하는 한 남자의 현실적인 감정 변화를 그려낼 예정이다.
남궁호는 친화력과 유머, 다정함을 모두 갖춘 남자다. 사람을 편안하게 만드는 따뜻한 성격과 작은 것 하나도 섬세하게 살피는 배려가 몸에 배어 있다. 일곱 살 때부터 같이 놀던 이미도(안은진)와 친구에서 연인이 된 뒤 10년 동안 한 사람만을바라보며 미래를 그려왔다. 흑역사부터 생활 습관까지 공유할 만큼 서로를 누구보다 잘 아는 두 사람에게 결혼은 당연한 다음 단계였다. 그러나 익숙했던 사랑에 예상치 못한 감정이 스며들기 시작하면서, 한 번도 흔들린 적 없던 남궁호의 마음에도 조금씩 균열이 생기기 시작한다.
오늘(10일) 공개된 이미지에는 그런 남궁호의 온기가 스며들어 있다. 식물에 물을 주며 하루를 시작하는 일상부터, 단정한수트 차림의 회사 생활까지, 곳곳에서 자연스럽게 묻어나는 다정함과 여유는 남궁호라는 인물을 고스란히 보여준다. 누구에게나 편안함을 주는 부드러운 미소와 따뜻한 눈빛 뒤, 과연 10년 동안 한 사람만 바라보며 살아온 이 남자에게 익숙했던사랑을 뒤흔들 낯선 감정이 어떻게 찾아오게 될지 궁금증을 자아낸다.
무엇보다 이번 작품은 서강준의 오랜만의 멜로 컴백작이라는 점에서 기대를 더한다. 독보적인 멜로 분위기는 물론이고 섬세한 감정 연기를 염원해온 많은 팬들의 숙원 사업이었기 때문. 게다가 사랑을 해본 사람이라면 누구나 공감할 수 있는 가장 현실적인 감정을 그린다는 점 또한 그의 연기를 기다리게 하는 대목. 누구에게나 친절하지만 연인 앞에서는 한없이 다정한 남자, 그리고 사랑과 믿음 사이에서 처음으로 흔들리는 10년 차 연인의 복잡한 감정 서사가 서강준 특유의 부드러운 분위기와 깊어진 감정 연기가 만나 날개를 달 것으로 보인다.
제작진은 "남궁호는 누구나 한 번쯤 만나보고 싶은 이상적인 연인이면서도, 동시에 가장 현실적 고민을 떠안게 되는 인물이다. 서강준은 첫 촬영부터 캐릭터에 자연스럽게 녹아 들어 남궁호만의 따뜻함과 미묘한 흔들림을 섬세하게 표현해냈다"라며, "올가을 사랑과 흔들림 사이에서 선 서강준의 새로운 인생 멜로 캐릭터를 기대해 달라"고 전했다.
KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 내달 12일 토요일 밤 9시 20분 첫 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들에게도 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com