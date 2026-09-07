양주시, 차기 시금고 지정 위한 공개경쟁 절차 개시

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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 오는 12월 31일 현 시금고와의 약정기간 만료를 앞두고 차기 시금고 지정을 위한 공개경쟁 절차에 돌입했다고 7일 밝혔다.

양주시청 전경. [사진=양주시]

시에 따르면 이날 차기 시금고 지정계획을 홈페이지에 공고하고 2027년부터 2030년까지 4년간 시금고 업무를 수행할 금융기관을 선정한다.

신청 자격은 공고일 현재 양주시에 본점 또는 지점을 둔 '은행법'에 따른 은행이며 제안서 접수 기간은 오는 29일부터 30일까지이다. 시는 세입·세출 업무의 효율성과 안정적인 공금 관리를 위해 단수금고 방식으로 운영할 계획이라고 밝혔다.

시금고는 금고지정심의위원회의 심의를 거쳐 지정된다. 시는 금융기관의 신용도와 재무구조, 대출·예금금리, 시민 이용 편의성, 금고업무 관리능력, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 평가해 선정할 예정이라고 전했다.

시는 오는 11월까지 시금고 지정과 약정 체결을 마치고 12월 신·구 금고 간 인수인계를 진행해 2027년 1월 1일부터 차기 시금고를 운영할 예정이다.

정덕영 양주시장은 "시민의 소중한 재정을 안전하고 효율적으로 관리할 수 있는 금융기관을 선정하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "공정하고 투명한 절차를 통해 차기 시금고 지정에 최선을 다하겠다"고 말했다

asj7376@newspim.com