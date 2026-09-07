체육공단 하영주 이사장 방문, 에콜리안 제천서 기관장 현장경영 추진

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 친환경 대중 골프장인 에콜리안 제천지사에서 기관장 현장경영을 진행하며 청렴 소통 및 내부통제 강화에 나섰다. 하형주 이사장이 제천지사를 방문해 주요 시설 점검 후 직원 청렴 간담회를 진행했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=임직원들과 함께 한 국민체육진흥공단 하형주 이사장 [사진=KSPO] 2026.05.01 iaspire@newspim.com

지난 3일 하형주 이사장은 에콜리안 제천지사를 직접 방문해 주요 시설의 전반적인 관리 상태를 확인하고, 공공형 대중 골프장으로서 예약의 투명성과 계약의 공정성 등 잠재적 리스크를 예방하기 위한 현장 밀착형 내부통제 체계를 점검했다.

아울러, 임직원 소통 채널인 '경영진-현장 소통다리'를 통해 청렴 네잎클로버 증정식 후, 직원들과 함께 식사하며 청렴 윤리 메시지를 나누는 '청렴한끼'를 이어갔다.

하형주 이사장은 "원격지 근무자의 목소리를 듣는 것은 소통 경영의 출발점"이라며, "안전한 고객 이용 환경과 자율적인 청렴 문화 조성으로 무재해 청렴 사업장을 만들기 위한 노력을 지속하겠다."라고 전했다.

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