화성시 "'제12회 화성송산포도축제' 이틀간 12만명 찾았다"

지난 5일부터 6일까지 화성에코팜테마파크와 동탄호수공원 등서 열려...체험, 전시부터 공연, 판매까지 한자리에

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '2026년 제12회 화성송산포도축제'가 지난 5일부터 6일까지 이틀간 화성에코팜테마파크와 동탄호수공원 등에서 열려 시민과 관광객 12만여 명이 방문해 성황리에 막을 내렸다고 7일 밝혔다.

지난 5일 시민과 관광객들이 제12회 화성송산포도축제에서 포도 밟기 체험을 하고 있다. [사진=화성시]

올해 축제는 '한 송이의 여정, 화성송산포도 팜투페스타(Farm Tour Festa)'를 주제로 화성송산포도가 농장에서 자라 수확되고 소비자를 만나기까지의 과정을 다양한 콘텐츠로 풀어냈다. 기존 관람·판매 중심에서 벗어나 생산과 수확, 체험, 먹거리, 판매를 연계해 방문객이 화성송산포도의 매력을 직접 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다.

주 행사장인 화성에코팜테마파크에서는 포도 밟기와 포도 수확·농원 체험, 화성송산포도 생애주기 전시, 포도 시식·품종 전시 등이 진행됐다. '황금포도를 찾아라', 포도 아이스크림·인절미 만들기 등 가족 단위 방문객을 위한 참여형 프로그램도 좋은 반응을 얻었다. 화성송산포도 판매장에서는 품질관리를 거친 지역 농가의 포도를 소비자에게 직접 판매했다.

시는 축제에 앞서 판매 농가 결의대회를 열어 품질관리와 판매 기준을 공유하는 등 소비자 신뢰를 높이고 농가의 판로 확대를 지원했다. 메인무대와 행사장 곳곳에서는 화성송산포도 가요제와 지역 예술인 공연, 버스킹 등이 이어졌다.

이와 함께 영화 상영과 전망대 쉼터, 석양을 배경으로 한 현악 공연 등 화성에코팜테마파크의 공간을 활용한 프로그램을 운영해 방문객들에게 다양한 볼거리와 휴식 공간을 제공했다.

5일 열린 개막식에는 추미애 경기도지사와 정명근 화성특례시장을 비롯한 주요 내빈과 시민들이 참석했다.

개막 세리머니에서는 화성송산포도가 지닌 8가지 가치를 포도알에 하나씩 담아 한 송이의 포도를 완성하는 연출을 통해 생산자와 소비자가 화성송산포도의 가치를 함께 나누는 축제의 의미를 표현했다.

정명근 화성특례시장은 "폭염 등 어려운 여건 속에서도 좋은 포도를 생산하기 위해 정성을 쏟아주신 농가와 축제를 찾아주신 시민·관광객 여러분께 감사드린다"며 "올해 축제는 화성송산포도를 맛보고 구매하는 데 그치지 않고 포도가 자라 소비자를 만나기까지의 과정과 농업의 가치를 함께 경험하는 자리였다는 데 의미가 있다"고 말했다.

한편 시는 이번 축제의 운영 결과와 방문객 만족도 등을 분석해 화성송산포도만의 특색을 살린 콘텐츠를 지속해서 발굴하고 생산자와 소비자가 함께 즐기는 농업·관광 연계 축제로 발전시킨다는 계획이다.

ssamdory75@newspim.com