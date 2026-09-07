전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.07 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

박지원 의원, 새만금 신항 관할권 중분위 의결 '유감'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 박지원 의원이 7일 새만금 신항 관할 의결에 유감을 표명했다
  • 중분위가 지역 자율합의 요청을 외면하고 조급히 결정했다고 비판했다
  • 정부와 전북도에 3개 시군 상생 논의 지원을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"지역 자율합의 외면한 성급한 결정"…군산·김제·부안 상생 논의 필요성 강조
육상 접근성·생활권·개발 지연 등 후유증 우려…공동사무·비용분담 대책 촉구

[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 박지원 의원(군산시·김제시·부안군 을)이 7일 행정안전부 중앙분쟁조정위원회(중분위)의 새만금 신항 관할권 의결에 대해 지역의 자율성과 상생 논의를 외면한 결정이라며 유감을 표명했다.

박 의원은 이날 성명을 통해 지난 4일 중분위가 새만금 신항 관할권을 군산시로 의결한 데 대해 "지역의 절박한 숙의 요청과 자율적 해결 열망을 외면한 조급한 의결"이라며 비판했다.

그는 앞서 지난 8월 '신사명변(愼思明辨)'의 자세를 강조하며 중분위의 일방적인 결론보다 새만금특별자치단체라는 법적·제도적 틀 안에서 군산·김제·부안 3개 지자체와 전북도가 자율적으로 합의할 시간이 필요하다고 주장해 왔다.

박지원 의원[사진=뉴스핌DB] 2026.09.07 lbs0964@newspim.com

특히 김제시와 부안군 역시 의결 기일 연기를 요청했지만 중분위가 이를 받아들이지 않았다고 지적했다.

박 의원은 관할이 먼저 정해질 경우 지역 논의가 공동발전의 조건을 만드는 것보다 결정에 대한 불복과 방어에 집중될 수 있다고 우려했다. 행정력과 재원이 미래 준비보다 법적 다툼과 갈등 대응에 소모되고 지역 발전이 지연될 가능성도 제기했다.

새만금 신항의 육상 접근성과 행정서비스 제공 문제도 지적했다. 신항은 김제시 관할의 새만금 2호 방조제를 거치지 않고서는 육상으로 접근하기 어려운 구조인 만큼 상하수도와 폐기물 처리, 대중교통 등 행정서비스 제공 과정에서 지자체 간 협력이 필수적이라는 주장이다.

상주 인력의 생활권과 개발 연접성 문제에 대해서도 우려를 나타냈다. 박 의원은 향후 신항 근무자들이 40㎞가량 떨어진 군산시 도심보다 다리 하나로 연결되거나 항만 배후부지 매립 이후 인접하게 될 김제시 관할 스마트수변도시에 거주할 가능성이 높다며 생활권과 지리적 연접성을 고려한 행정체계가 필요하다고 강조했다.

지역 간 갈등이 장기화될 가능성도 언급했다. 군산·김제·부안 주민들이 각각 항만과 바닷길, 갯벌 및 어업기반 등에 대한 서로 다른 이해관계를 갖고 있는 상황에서 자율적인 협의체를 통한 운영비용과 개발이익 배분 논의가 이뤄졌다면 행정소송 등 소모적인 갈등을 줄일 수 있었다는 것이다.

박 의원은 이번 의결로 지역 분열과 국책사업 지체가 발생할 경우 막대한 사회적 비용이 발생할 수 있다며 중분위가 그 책임에서 자유로울 수 없다고 밝혔다.

그러면서 정부와 전북도에 3개 시·군이 공동사무와 기반시설 비용 분담, 개발 편익 배분 방안을 논의할 수 있도록 적극적인 역할을 주문했다. 새만금특별지방자치단체 논의 역시 형식적인 협의에 그치지 않고 실질적인 권한과 책임을 설계하는 방향으로 진행돼야 한다고 강조했다.

박 의원은 "새만금의 관할은 나뉠 수 있어도 전북의 미래까지 갈라져서는 안 된다"며 "중분위가 먼저 그어버린 관할선에 전북의 미래가 갇히지 않도록 하고 군산·김제·부안이 함께 더 큰 미래를 그리는 자율합의와 상생의 길을 끝까지 열어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동