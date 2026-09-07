포천시, 한북정맥 '운악산 구름길' 본격 개방

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 경기 5대 명산이자 한북정맥의 중심축인 운악산에 절벽과 암릉을 잇는 신규 산림 관광시설 '운악산 구름길'을 조성하고 7일 개방했다고 밝혔다.

포천시는 '운악산 구름길'을 7일 개방했다. [사진=포천시]

시에 따르면 공식 개방에 앞서 지난 6일 백영현 포천시장을 비롯한 관계자와 지역 마을주민 등이 참여한 가운데 현장 사전점검을 진행했다.

참석자들은 해발 800m 고지대에 설치된 출렁다리와 절벽 잔도 구간을 직접 둘러보며 구조물의 물리적 안정성과 보행 안전시설, 난간 및 추락 방지 체계 등 안전관리 상태를 점검했다.

시는 이번에 준공된 '운악산 구름길'은 기암괴석과 빼어난 산세로 알려진 한북정맥 운악산의 지형적 특성을 살린 시설로 해발 약 800m 고지대 암벽을 가로지르는 출렁다리는 국내에서도 손꼽히는 고도에 설치된 보도 교량이며 깎아지른 절벽을 따라 조성된 잔도는 국내 최고 해발 고도를 자랑한다고 설명했다.

포천시는 이를 통해 구름 위를 걷는 듯한 조망과 함께 산악 레저·스포츠의 스릴을 동시에 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시는 이용객 안전 확보와 등산로 연계성 강화를 위한 후속 사업도 추진할 계획이라고 전했다. 2027년에는 운악산 구름길 잔도 종점에서 대궐터 방면으로 완만하게 우회할 수 있는 신규 등산로를 개설해 고난도 암릉 구간에 부담을 느끼는 초심자와 일반 등산객의 선택지를 넓힌다는 계획이다.

이를 통해 조난과 안전사고를 예방하고 순환형 보행 연결망을 구축하겠다는 설명이다.

포천시는 '운악산 구름길' 조성 사업을 완공하고 7일 개방했다. [사진=포천시]

백영현 포천시장은 "운악산 구름길은 험준한 산악 지형의 한계를 극복하고 천혜의 한북정맥 자연경관을 시민에게 돌려드리는 포천의 새로운 랜드마크"라며 "이용객의 생명과 신체 안전을 최우선 가치로 두고 철저한 점검을 마친 만큼 등산객들이 안심하고 쾌적하게 명품 숲길을 즐길 수 있도록 꾸준한 안전관리에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

한편 포천시는 가을철 단풍 산행 성수기를 앞두고 운악산 구름길 개방에 따른 탐방객 증가에 대비해 안내시설을 보강하고 산악구조 협력체계를 유지하는 등 산림 행정 지원에 나설 계획이다.

asj7376@newspim.com