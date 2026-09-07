충북도, 위원회 38개·법정계획 39개 정비

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상설위원회 176개 중 21.6% 통폐합·폐지·비상설화…위원 443명도 감축

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도가 운영 중인 각종 위원회와 법정계획을 대폭 정비한다.

중복되거나 실효성이 낮은 위원회와 계획을 줄여 행정절차를 간소화하고 관련 예산을 절감하겠다는 취지다.

7일 이동옥 충북도 행정부지사가 도청에서 위원회 및 법정계획 특별정비 브리핑을 하고 있다. [사진=충북도] 2026.09.07 baek3413@newspim.com

충북도는 현재 운영 중인 상설위원회 176개 가운데 38개(21.6%)를 통폐합하거나 폐지, 비상설화하기로 했다고 7일 밝혔다.

위원도 3094명에서 443명(14.3%) 줄일 계획이다.

위원회는 기능과 목적이 중복되거나 장기간 회의가 열리지 않는 사례 등을 중심으로 정비 대상이 선정됐다.

위원 중복 위촉과 회의 수당 등 운영 과정에서 발생하는 비용도 정비 필요성으로 제시됐다.

법정계획도 정비한다.

조례에 따라 수립해야 하는 법정계획 127개 가운데 39개(30.7%)를 통폐합하거나 폐지하고 일부는 수립 주기를 연장할 예정이다. 유사하거나 상위 계획과 내용이 겹치는 계획 등이 대상이다.

충북도는 이번 정비로 위원 수 감축에 따라 연간 6600여만 원의 운영비를 줄이고 법정계획 관련 연구용역비도 5년간 약 31억9000만 원 절감할 수 있을 것으로 추산했다.

도는 지난 6개월간 각 부서 의견을 수렴해 정비안을 마련했으며, 조례 개정 등 입법 절차가 필요한 사안은 충북도의회와 협의할 예정이다.

충북도 관계자는 "위원회와 법정계획 가운데 실효성이 낮거나 중복되는 부분을 정비해 행정절차와 업무 부담을 줄이겠다"고 말했다.

이동옥 충북도 행정부지사는 " 관행적으로 운영·수립되어 온 위원회와 법정계획을 과감히 정비해 도정 운영에 꼭 필요한 절차만을 거치도록 만들겠다"며 "실효성이 낮거나 중복되는 부분을 정비해 행정절차와 업무 부담을 줄이겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com