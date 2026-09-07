컴투스, 'SWC2026' 본선 앞두고 승부 예측 이벤트 진행

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12일 중국 지역 선발전 시작...유럽·아메리카·아시아퍼시픽 컵 순차 개최

예측 참여 시 소환서·휘장 지급...11월 14일 서울서 월드 파이널

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 컴투스는 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)' 본선 시즌을 앞두고 승부 예측 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)' 승부 예측 이벤트 이미지 [사진=컴투스]

올해 10회째를 맞은 SWC는 '서머너즈 워: 천공의 아레나' 최정상급 선수들이 참가하는 글로벌 e스포츠 대회다. 지난 8월 말 지역별 예선을 마쳤으며, 오는 12일부터 본선 시즌에 돌입한다.

이번 승부 예측 이벤트는 각 지역 컵과 선발전 일정에 맞춰 순차적으로 진행한다. 오는 12일 중국 지역 선발전을 시작으로 유럽 컵(9월 26일), 아메리카 컵(10월 11일), 아시아퍼시픽 컵(10월 17일)에서 참여할 수 있다.

이용자는 각 경기 약 6일 전부터 게임 내 이벤트 페이지에서 8강부터 결승까지 단계별 진출 선수를 예측할 수 있다. 참여는 경기 시작 30분 전에 마감한다.

컴투스는 올해 4강 및 월드 파이널 진출자 가운데 1명만 맞혀도 예측 성공으로 인정하도록 기준을 낮췄다. 이벤트에 참여하면 신비의 소환서 등을 받을 수 있으며, 예측 결과에 따라 'SWC2026 휘장'도 지급한다. 매일 선수 관련 퀴즈를 풀면 추가 휘장을 획득할 수 있다.

서머너즈 워 플레이와 연계한 이벤트도 오는 10월 4일까지 진행한다. 이용자는 에너지 사용 등 미션을 수행해 포인트를 모으면 누적 포인트에 따라 'SWC2026 소환서', 휘장, 빛과 어둠의 소환서, 연성석 등을 받을 수 있다.

'SWC2026 소환서'는 이용자가 태생 4·5성 몬스터를 선택한 뒤 해당 후보군 가운데 한 마리를 소환할 수 있는 아이템이다.

두 이벤트에서 획득한 SWC2026 휘장은 예선 시즌부터 진행 중인 '승리를 향해! SWC2026 휘장의 길 이벤트'에서 SWC2026 소환서, 전설의 전속성 소환서 등으로 교환할 수 있다.

SWC2026 본선은 중국 시안을 시작으로 독일 함부르크, 캐나다 토론토, 태국 방콕에서 차례로 열린다. 각 지역 본선을 통과한 12명은 오는 11월 14일 서울에서 열리는 월드 파이널에 출전한다.

flurry327@newspim.com