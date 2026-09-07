스마일게이트 '이클립스', 사전등록 100만 돌파...8일 PC 사전 다운로드

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9일 모바일 사전 다운로드...10일 정오 정식 출시

접속·경쟁 부담 낮춘 'MMOLite' 표방...AI 모드·성소 등 공개

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝(이하 이클립스)'의 사전등록 참여자가 100만명을 넘어선 가운데 오는 8일 정오부터 PC 사전 다운로드를 시작한다고 7일 밝혔다.

8일 정오 '이클립스: 더 어웨이크닝' PC 사전 다운로드가 오픈된다. [사진=스마일게이트]

이클립스는 엔픽셀이 개발하고 스마일게이트가 서비스하는 신작 MMORPG다.

이용자는 8일 정오부터 이클립스 공식 홈페이지에서 스토브 클라이언트와 게임 클라이언트를 차례로 내려받을 수 있다. 모바일 사전 다운로드는 9일부터 시작한다.

이클립스는 정식 출시를 앞두고 사전등록 참여자 100만명을 달성했다. 사전등록에 참여한 이용자 전원에게 희귀 등급 무기 외형 소환권과 초월 소환권 등 성장 지원 아이템을 지급한다.

100만명 달성 보상으로는 초월 소환권과 무기 외형 소환권 각 5장, 100만 골드 등을 추가로 제공한다. 사전등록은 정식 출시 시각인 오는 10일 정오 전까지 참여할 수 있다.

스마일게이트는 지난 5일 공식 유튜브 채널에서 '이클립스 론칭 프리뷰' 라이브 방송을 열고 주요 콘텐츠를 공개했다. 방송에는 이상문 PD와 스트리머 '빅보스', '수삼' 등이 출연해 게임 시스템과 출시 정보를 소개하고 이용자 질문에 답했다.

이날 방송에서는 신규 트레일러와 함께 '스킬 융합', '권능', '보스 경쟁 및 드롭', '하이리버 전장', '인터서버' 등 주요 콘텐츠를 실제 플레이 장면과 함께 선보였다. 이상문 PD는 게임의 설계 방향과 업데이트 로드맵, 출시와 함께 진행할 인게임 미션 이벤트 등을 소개했다.

이클립스는 MMORPG의 성장과 전투 요소를 유지하면서 접속과 경쟁 부담을 낮춘 'MMOLite'를 표방한다. 핵심 콘텐츠인 '성소'에서는 시간에 따라 소환권과 성장 재화를 제공하며, 'AI 모드'를 활용하면 게임에 접속하지 않은 시간에도 캐릭터를 성장시킬 수 있다.

flurry327@newspim.com