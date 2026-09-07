'신병4 : 사보타주' 김민호, 이원정과 얽힌 훈련소 과거 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '신병4 : 사보타주' 김민호와 이원정의 숨겨진 훈련소 시절이 베일을 벗는다.

ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주' 측은 7일, 베일에 싸여 있던 박민석(김민호)과 김현욱(이원정)의 훈련소 시절을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신병 스틸. [사진=KT스튜디오지니] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

지난 방송에서는 총기 사고 은폐 폭로글로 신화부대가 발칵 뒤집혔다. 대대장 변혁진(이현균)이 야심차게 추진한 부대 카페가 조백호(오대환)의 우려대로 악재가 된 것. 결국 조백호가 모든 책임을 지겠다고 나서며 사태 수습에 나섰다. 한편, 김현욱의 수상한 행적을 의심해 온 박민석 역시 더는 참지 않았다. 김현욱을 추궁하던 박민석의 분노는 급기야 멱살잡이로 번졌고, 두 사람의 갈등은 최고조에 달했다. 여기에 이를 지켜보는 조백호와 박재수(오용)의 의미심장한 엔딩까지 더해지며 긴장감을 끌어올렸다.

그런 가운데 공개된 사진은 박민석, 김현욱 사이 불화의 씨앗이 된 훈련소 시절이 담겨 흥미를 유발한다. 흐트러짐 없는 '칼각' 김현욱과 달리, 잔뜩 긴장한 채 어리바리하게 굳어버린 박민석의 대비가 웃음을 자아낸다. 진흙탕을 온몸으로 구르는 모습에서 고된 훈련의 흔적도 고스란히 느껴진다. 신화부대 전입 이후 박민석을 연이어 위기에 빠뜨리며 미스터리한 행보를 이어온 김현욱. 과연 훈련소 시절 두 사람 사이에 무슨 일이 있었던 것인지 궁금증을 더한다.

그런가 하면 단체 외박이 걸린 금연과 사투를 벌이는 3생활관 모습도 포착됐다. 먼저 영혼까지 탈곡된 듯 어딘가를 향해 돌진하는 최병남(김희수)의 처절한 몸부림이 폭소를 유발한다. 금단 현상에 폭주한 최병남을 막기 위해 동분서주하는 최일구(남태우)와 임성민(남민우)의 환장 케미스트리도 웃음을 더한다. 앞서 금연 시범부대 선정으로 '단체 외박'이라는 달콤한 포상을 눈앞에 둔 3생활관이지만, 시간이 흐를수록 곳곳에서 금단 현상이라는 복병이 속출한다고. 과연 이들이 단체 외박까지 무사히 사수할 수 있을지 기대가 쏠린다.

'신병4 : 사보타주' 제작진은 "오늘(7일) 방송되는 5회에서는 박민석과 김현욱의 훈련소 시절 이야기가 드디어 베일을 벗는다. 숨겨진 과거 서사를 주목해달라"면서 "위기에 놓인 조백호의 운명과 '뼈를 깎는' 금연 전쟁에 돌입한 3생활관의 눈물겨운 생존기도 함께 기대해 달라"고 전했다.

한편, ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주' 5회는 오늘 밤 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니TV와 티빙에서도 감상할 수 있다.

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