익산시, 4년 복지 청사진 마련…중장기 계획 구체화

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제6기 지역사회보장계획 공청회…2027~2030년 복지방향 논의

만원주택·익산효도패스·다이로움 일자리 등 생애주기별 사업 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 시민과 복지 현장의 의견을 바탕으로 향후 4년간 지역 복지정책의 방향을 설정하고 일상에서 체감할 수 있는 복지 기반 마련에 나선다고 7일 밝혔다.

익산시는 이날 시청 다목적홀에서 제6기 지역사회보장계획(2027~2030년) 수립을 위한 주민 공청회를 열고 시민과 복지 현장 관계자들의 의견을 수렴했다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.07 lbs0964@newspim.com

지역사회보장계획은 지역의 복지 수요와 여건을 바탕으로 4년 동안 추진할 사회보장 정책의 방향과 주요 사업을 담는 중장기 계획이다.

이번 공청회에서는 '모두가 함께 누리는 따뜻한 복지도시 익산'을 비전으로 제시하고 계획안의 주요 내용을 시민들에게 공유했다. 복지 현장 관계자와 주민들의 의견을 청취하며 지역 특성에 맞는 정책 방향도 논의했다.

시는 전문 연구기관의 지역 진단과 주민 욕구조사를 토대로 계획안을 마련했다. 이후 민관 전문가로 구성된 전담 조직(TF)의 검토를 거쳐 지역 특성과 시민 수요를 반영한 세부 전략을 구체화했다.

핵심 전략인 '모두가 누리는 생활기반 강화'에는 생애주기별 수요를 반영한 시민 체감형 사업이 담겼다. 주요 사업으로 ▲익산청년시청 및 익산형 만원주택 ▲어르신 무상버스 '익산효도패스' ▲다이로움 일자리 ▲아동친화도시 조성 등이 추진된다.

또 '마음건강 지원'과 다이로움 나눔곳간을 통한 생활안전망 강화, 통합돌봄 중심의 포용돌봄, 교육·문화 환경 조성 등 다양한 분야의 전략도 마련해 시민의 삶을 촘촘하게 살피는 복지체계를 구축할 계획이다.

시는 이번 공청회에서 제시된 시민과 복지 현장의 의견을 검토해 계획안에 반영하고 제6기 지역사회보장계획의 완성도를 높일 방침이다. 이를 통해 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 복지 기반을 강화하고 '익산 대전환'을 복지 분야에서도 구체화한다는 계획이다.

최정호 익산시장은 "이번 공청회는 앞으로 4년간 익산 복지가 나아갈 방향을 시민과 함께 다듬는 뜻깊은 자리"라며 "시민 누구나 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 필요한 복지 기반을 촘촘히 마련해 모두가 함께 누리는 따뜻한 복지도시 익산을 만들어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com