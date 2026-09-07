익산시, 민간투자 결합 '애그리-푸드테크' 청년 창업도시 시동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

크립톤·라이스밸류·이스텍바이오와 유망기업 투자유치·육성 업무협약

기업 발굴부터 투자·사업화·성장·정착까지 단계별 창업지원 체계 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 농생명·식품·바이오 분야의 산업 기반에 민간투자와 기업 육성 역량을 결합해 청년 창업기업이 성장하고 정착하는 창업도시 조성에 속도를 낸다고 7일 밝혔다.

익산시는 이날 시청 소회의실에서 ㈜크립톤, ㈜라이스밸류, ㈜이스텍바이오와 '애그리푸드테크 창업도시 익산-유망기업 투자유치 및 육성을 위한 업무협약'을 체결했다.

익산시가 애그리-푸드테크 청년 창업도시를 향한 본격 시동에 들어갔다.[사진=익산시]2026.09.07 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 지난 4월 30일 체결한 '익산시 애그리푸드테크 창업 생태계 조성을 위한 업무협약'의 후속 조치다. 당시 구축한 협력 기반을 기업 발굴과 투자, 사업화로 연결해 창업 생태계 구축을 본격화하기 위해 마련됐다.

익산에는 한국식품산업클러스터진흥원과 한국농업기술진흥원을 비롯해 농생명·식품·바이오 분야 산업·연구 인프라가 집적돼 있다. 시는 이를 창업기업의 기술개발과 사업화에 활용하며 지역산업과 창업을 연계해 왔다.

협약을 통해 민간투자와 기업 육성 역량이 더해지면서 유망기업 발굴부터 투자, 사업화, 성장, 지역 정착으로 이어지는 지원체계가 강화될 전망이다.

민간투자사인 ㈜크립톤은 유망 창업·벤처기업을 발굴하고 투자 가능성을 검토한다. 투자기업을 대상으로 경영 컨설팅과 멘토링, 후속 투자, 시장 진출 등을 지원하고 외부 청년 창업기업의 익산 유치에도 나선다.

㈜라이스밸류와 ㈜이스텍바이오는 보유 기술과 사업 역량을 지역산업과 연계해 애그리푸드테크 분야 기술 사업화와 기업 성장을 지원한다.

익산시는 행정·제도적 지원과 창업 지원 인프라를 기업과 연결하고 우수기업 발굴과 네트워킹을 지원할 예정이다. 기업, 대학, 연구기관 등 다양한 주체가 참여하는 협력체계도 확대한다.

시는 앞으로 전국의 유망 청년 창업가를 발굴·유치하고 기술개발과 사업화·실증, 스케일업, 판로개척, 투자 연계 등 성장 단계별 지원을 강화할 계획이다. 이를 지역 고용과 기업 정착으로 연결해 일자리 창출과 지역산업 성장의 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.

최정호 익산시장은 "이번 협약은 기업을 단순히 유치하는 것을 넘어 발굴하고 투자해 성장시키는 민간 중심 창업 생태계를 익산에 구축하는 첫걸음"이라며 "익산의 산업 기반에 민간의 투자와 기업 성장 역량을 더해 스타트업이 모이는 애그리푸드테크 청년성장 창업도시로 만들어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com