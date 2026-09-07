카카오게임즈, 신작 '아키에이지 S' BI·키비주얼 첫 공개

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원작 세계관 계승해 바다·항해 중심 콘텐츠 강조

2027년 2분기 글로벌 출시 목표...9월 개발자 프리뷰 공개

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 엑스엘게임즈가 개발 중인 신작 PC MMORPG '아키에이지 S: 자유의 해협(ArcheAge S: Strait of Freedom)'의 공식 BI와 키비주얼을 처음 공개했다고 7일 밝혔다.

카카오게임즈 '아키에이지 S: 자유의 해협' 이미지. [사진=카카오게임즈]

이번에 공개한 BI는 '아키에이지' IP 고유의 디자인 구도를 계승하면서 바다와 항해, 나침반 이미지를 반영했다. 부제인 '해협'을 상징하는 'S'를 중심으로 해양 모험의 이미지를 강조했다.

키비주얼은 원작의 세계관과 감성을 바탕으로 정교하고 고풍스러운 아트 스타일을 적용했다. 세계관과 연결된 주요 인물 5명과 광활한 바다를 가르는 함대를 배치해 육상에서 해상전으로 이어지는 게임의 스케일을 표현했다.

'아키에이지 S'는 원작 '아키에이지'에서 1대 기획팀장과 PD를 지낸 김경태 PD가 총괄하는 신작 PC MMORPG다. 원작의 핵심 정체성을 계승하면서 현대적인 게임 트렌드에 맞춰 콘텐츠와 시스템을 재구성하고 있다.

카카오게임즈는 2027년 2분기 글로벌 출시를 목표로 개발 중이며, 스팀(Steam)을 중심으로 서비스할 예정이다.

오는 9월에는 개발자 프리뷰 영상을 공개한다. 개발진이 직접 출연해 개발 철학과 기획 의도를 설명하고 핵심 콘텐츠와 실제 인게임 플레이를 소개할 예정이다.

flurry327@newspim.com