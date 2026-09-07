박은빈, 데뷔 30주년 팬 콘서트 성료…팬들과 함께 만든 '은니버스'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박은빈의 데뷔 30주년을 기념한 특별한 우주가 팬들과 함께 눈부시게 펼쳐졌다.

박은빈은 지난 5일 KBS 아레나에서 '2026 박은빈 팬 콘서트 '은빈노트: 은니버스'를 개최하고 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 특히 이번 공연은 데뷔 30주년을 맞은 박은빈에게 더욱 특별한 자리로, 팬들과 그 순간을 함께 나눴다는 점에서 남다른 의미를 지녔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박은빈 팬콘서트 은니버스. [사진=나무엑터스] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

이날 박은빈은 애절한 목소리가 돋보이는 신곡 '드림스 컴 트루(Dreams Come True)'로 공연의 포문을 열었다. '눈을 감고 열을 센다면', '종이비행기', '수채화', '나우(NOW)' 등 반가운 곡들이 뒤를 이으며 현장의 열기를 끌어올렸다. 특히 드라마 '무인도의 디바'를 통해 많은 사랑을 받은 '섬데이(Someday)'와 댄스 넘버 '인투 더 라이트(Into The Light)'의 밴드 버전은 색다른 매력으로 팬들의 환호를 자아냈다. 또한 신곡 '프리즘(PRISM)'을 비롯해 '괜찮아', '민트(Mint)', '눈의 멜로디', '언틸 디 엔드(Until The End)'까지 풍성한 라이브로 무대를 꽉 채웠다.

노래뿐만 아니라 박은빈과 팬들이 서로를 더욱 알아가는 다채로운 코너도 마련됐다. '은니버스: 관측 기록에서는 팬들이 생각하는 박은빈의 모습을 살펴보고 유쾌한 이야기를 나눴다. 또 '은니버스 시그널'을 통해 필모그래피를 주제로 한 설문 결과를 바탕으로 작품과 캐릭터에 얽힌 이야기부터 촬영 비하인드까지 풀어내 팬들의 호기심을 자극했다. 여기에 재치 있는 입담과 센스 넘치는 진행으로 현장에 유쾌한 에너지를 불어넣었다.

포토타임 후에는 데뷔 30주년과 지난 4일 생일을 맞은 박은빈을 축하하기 위한 팬들의 깜짝 이벤트가 이어졌다. 영상 메시지와 슬로건 이벤트가 뭉클함을 안긴 가운데, 박은빈의 필모그래피를 한데 담은 축하 케이크까지 등장해 눈길을 끌었다. 예상하지 못한 선물에 눈시울을 붉힌 박은빈은 애써 눈물을 참으며 고마움을 표현했고, 팬들과 서로를 향한 따뜻한 마음을 확인했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박은빈 팬콘서트 은니버스. [사진=나무엑터스] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

박은빈은 공연을 마치며 "제 인생에서 큰 부분을 차지하는 오늘에 이르기까지 참 많은 일이 있었습니다. 결코 짧지 않은 시간을 지나 이렇게 좋은 때를 맞이한 것 같습니다. 어렸을 때 생각했던 것보다 더 멋진 기회와 좋은 미래를 맞이하게 돼 무척 감사합니다. 먼 일이라고만 생각했던 순간들이 제가 그렸던 미래보다 훨씬 멋진 모습으로 찾아온 것 같아 감사한 지금입니다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "여러분께 사랑과 응원의 마음을 전하고 싶어 작사한 곡입니다. 저와 여러분의 반짝일 매일과 내일을 위해 오늘의 고마움을 표현하고 싶었습니다"라고 소개한 신곡 '태양은 떠올라'를 마지막 곡으로 부르던 박은빈은 벅차오르는 감정에 끝내 눈물을 보이며 팬들에게도 애틋한 감동을 선사했다.

이후 박은빈은 팬들의 앙코르 요청에 다시 무대에 올라 '드림 어스'와 '도레미파'를 함께 부르며 약 180분간 이어진 공연을 성황리에 마무리했다.

한편, 서울 공연을 성황리에 마친 박은빈은 오는 13일 타이베이에서 팬 콘서트의 열기를 이어간다.

moonddo00@newspim.com