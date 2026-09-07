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[US오픈] '필리핀 테니스 요정' 이알라, 혈투끝 절친 요비치에 패배

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AI 핵심 요약

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  • 알렉산드라 이알라가 6일 US오픈 3회전서 패했다.
  • 절친 이바 요비치와 3시간 접전 끝에 1-2로 졌다.
  • 이알라는 중국오픈 대신 아시안게임에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중국오픈 쉬고 AG에 집중 뜻 밝혀..."조국 위해 뛰는 건 큰 자부심"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '필리핀 테니스 신성' 알렉산드라 이알라(18위)의 US오픈 질주가 16강 문턱에서 멈췄다.

21세의 이알라는 6일(한국시간) 미국 뉴욕 아서 애시 스타디움에서 열린 2026 US오픈 여자 단식 3회전(32강)에서 복식 파트너이자 절친인 18세 초신성 이바 요비치(14위·미국)와 3시간 3분에 걸친 대접전 끝에 1-2(5-7 6-3 5-7)로 패했다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이알라(오른쪽)와 요비치가 6일(한국시간) US오픈 여자 단식 3회전을 마치고 포옹하며 축하와 위로를 건네고 있다. 2026.9.7 psoq1337@newspim.com

둘은 17차례나 브레이크를 주고받은 명승부를 연출해 관중의 환호를 받았다. 1세트를 5-7로 내준 이알라는 2세트에서 단단한 리턴을 앞세워 6-3으로 균형을 맞췄다. 승부는 마지막 3세트에서 갈렸다. 이알라는 게임 스코어 4-2까지 앞서며 그랜드슬램 통산 최다 승수 타이인 16강 진출을 눈앞에 뒀다. 그러나 막판 요비치의 거센 반격에 연속 브레이크를 허용하며 5-7로 경기를 내줬다.

승리한 요비치는 코트에 그대로 누워 눈물을 흘렸다. 치열했던 혈투 속에서 강인한 정신력을 입증한 요비치는 이번 명승부를 계기로 테니스계의 새로운 스타 탄생을 알렸다. 이알라는 경기 직후 코트 위에서는 웃으며 팬들에게 인사를 건넸으나 락커룸으로 향하는 통로에서 끝내 눈물을 흘렸다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이알라가 6일(한국시간) US오픈 요비치와의 여자 단식 3회전에서 강한 포핸드 스트로크를 구사하고 있다. 2026.9.7 psoq1337@newspim.com

비록 경기에서는 졌지만 뉴욕 현지를 뒤흔든 '이알라 현상'은 뜨거웠다. 2만 3000석 규모의 아서 애시 스타디움은 필리핀 국기와 "Laban Alex!(힘내라 알렉스!)"를 외치는 팬들로 인산인해를 이뤘다. 대회 공식 홈페이지는 이를 '이알라 매니아'라 불렀으며 주최 측은 복싱 영웅 매니 파키아오의 뒤를 잇는 스포츠 영웅으로 이알라를 조명했다.

이알라 열풍은 고국 필리핀 전역을 휩쓸고 있다. 현지 체육용품 매장의 테니스 라켓 판매량이 66% 급증했고 '이알라 키즈'가 라켓을 쥐기 시작했다. 네 살에 라켓을 잡은 이알라는 스페인 라파엘 나달 아카데미에서 기량을 다졌고, 2022년 US오픈 주니어 단식 정상에 올랐다. 올해 윔블던 16강 진출과 WTA 500 무바달라 DC 오픈 우승으로 세계 18위까지 올라섰다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=요비치가 6일(한국시간) US오픈 여자 단식 3회전을 마치고 승리를 자축하고 있다. 2026.9.7 psoq1337@newspim.com

이알라는 거액의 상금과 포인트가 걸린 WTA 1000 중국 오픈을 포기하고 이달 말 열리는 2026 아이치·나고야 하계아시안게임에 필리핀 국가대표로 참가한다. 이알라는 "조국을 위해 뛰는 것은 언제나 큰 자부심이자 즐거움이다. 다른 일정을 제쳐두고서라도 출전하고 싶었다"고 밝혔다.

psoq1337@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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