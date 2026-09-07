'유부녀 킬러' 이상이, 킹피셔 향한 집요한 추적…긴장감 높인 형사 활약

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상이가 '유부녀 킬러'에서 날카로운 직감과 집요한 추리력으로 킹피셔의 정체를 파헤치며 극의 긴장감을 끌어올리고 있다.

이상이는 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 킹피셔의 정체를 집요하게 파헤치고, 세상에 알리는 형사 이동진 역을 맡아 극의 긴장감을 쥐락펴락하고 있다. 동진은 킹피셔를 둘러싼 사건의 단서를 누구보다 빠르게 포착하고 서로 다른 인물과 사건의 연결고리를 찾아내며 수사를 진전시키는 인물. 이에 동진이 등장할 때마다 킹피셔의 정체에 한 발짝씩 가까워지며, 시청자들의 몰입도 또한 높아지고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유부녀 킬러 이상이. [사진=방송 화면 캡처] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

지난 4일과 5일 방송된 '유부녀 킬러' 11, 12회에서는 동진의 날카로운 직감과 치밀한 추리력이 빛났다. 동진은 8년 전 킹피셔 저격 사건 당시 권태성(정준원)을 구했던 여성이 킹피셔 본인일 수도 있다는 의혹을 제기했다. 피해자가 저격당한 시각부터 태성이 쓰러져 있던 층까지 이동하는 데 걸린 시간, 119 신고 시점 등을 직접 계산하며 당시 현장의 동선을 짚어낸 데 이어, 신고 여성과 현장 목격자의 진술을 대조해 의심을 좁혀갔다.

여기에 동진은 유보나(공효진)와 태성이 처음 만난 시기가 8년 전 킹피셔의 공백기와 맞아떨어지고, 보나의 육아휴직 기간 역시 4년 전 킹피셔의 공백기와 일치한다는 사실까지 포착했다. 이를 바탕으로 권태성에게 일부러 구종렬(박중근) 사건이 킹피셔의 짓일 것이라 떠보며 반응을 살피는 등 날카로운 심리전까지 이어갔다.

이상이는 작은 단서 하나도 놓치지 않고 사건의 퍼즐을 맞춰가는 동진의 집요함과 냉철한 판단력을 날카로운 눈빛과 절제된 감정으로 표현하며 극의 완성도를 높이고 있다. 특히 그는 단순히 사건을 따라가는 형사가 아닌, 직감과 추리를 바탕으로 끊임없이 새로운 가능성을 찾아내며 극의 흐름을 이끄는 동진 캐릭터를 탄탄하게 그려내고 있다.

과연 동진은 킹피셔의 정체를 밝혀낼 수 있을지, 그가 하나씩 맞춰가는 퍼즐의 끝에는 무엇이 있을지 귀추가 주목된다.

한편, 이상이의 드라마 '유부녀 킬러'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 MBC에서 방송된다.

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