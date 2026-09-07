괴산고추축제 32만명 몰려…건고추 12억원 '완판'

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 7일 2026 괴산고추축제에 32만2000명이 찾았다고 밝혔다.
- 축제 기간 건고추 6044포가 완판돼 판매액은 약 12억원을 기록했다.
- 괴산군은 가격 인하와 편의 서비스로 호응을 얻었고 김장축제로 잇겠다.
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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 괴산군의 대표 농특산물 축제인 '2026 괴산고추축제'에 나흘간 32만2000여명이 찾았다.
현장에서 판매한 건고추는 준비 물량이 모두 팔렸다.
괴산군은 지난 3일부터 6일까지 괴산유기농엑스포광장 일원에서 열린 괴산고추축제에 지난해보다 1만1000여명 늘어난 32만2000여명이 방문했다고 7일 밝혔다.
축제 기간 온·오프라인에서 판매된 건고추는 모두 6044포(1포 6㎏)로 판매액은 약 12억원이다.
현장 고추 직판장에서는 5514포가 팔려 지난해 5124포보다 390포(7.6%) 증가했다.
괴산군은 올해 고물가에 따른 소비자 부담을 줄이기 위해 건고추 가격을 지난해보다 1근당 1000원 낮췄다.
고추 구매 후 방앗간 빻기와 차량 배송, 전국 무료 택배까지 한 번에 이용할 수 있도록 했다.
관람객 편의를 위한 셔틀버스와 무더위 쉼터 6곳도 운영했다. 체험행사인 '고추 물고기를 잡아라'는 하천 수위를 낮춰 어린이와 노약자도 참여할 수 있도록 했다.
송인헌군수는 "군민과 공직자들의 헌신 덕분에 축제를 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "11월 5일 열리는 괴산김장축제로 축제의 열기를 이어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com