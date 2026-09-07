괴산고추축제 32만명 몰려…건고추 12억원 '완판'

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직판장 판매량 전년 보다 7.6% 증가…가격 낮추고 빻기·택배까지 원스톱 지원

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 괴산군의 대표 농특산물 축제인 '2026 괴산고추축제'에 나흘간 32만2000여명이 찾았다.

현장에서 판매한 건고추는 준비 물량이 모두 팔렸다.

괴산고추 구매객들.[사진=괴산군] 2026.09.07 baek3413@newspim.com

괴산군은 지난 3일부터 6일까지 괴산유기농엑스포광장 일원에서 열린 괴산고추축제에 지난해보다 1만1000여명 늘어난 32만2000여명이 방문했다고 7일 밝혔다.

축제 기간 온·오프라인에서 판매된 건고추는 모두 6044포(1포 6㎏)로 판매액은 약 12억원이다.

현장 고추 직판장에서는 5514포가 팔려 지난해 5124포보다 390포(7.6%) 증가했다.

괴산군은 올해 고물가에 따른 소비자 부담을 줄이기 위해 건고추 가격을 지난해보다 1근당 1000원 낮췄다.

고추 구매 후 방앗간 빻기와 차량 배송, 전국 무료 택배까지 한 번에 이용할 수 있도록 했다.

괴산 건고추. [사진=괴산군] 2026.09.07 baek3413@newspim.com

관람객 편의를 위한 셔틀버스와 무더위 쉼터 6곳도 운영했다. 체험행사인 '고추 물고기를 잡아라'는 하천 수위를 낮춰 어린이와 노약자도 참여할 수 있도록 했다.

송인헌군수는 "군민과 공직자들의 헌신 덕분에 축제를 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "11월 5일 열리는 괴산김장축제로 축제의 열기를 이어가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com