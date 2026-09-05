신안군, 학교 밖 청소년 대상 '대학 탐방·입시 설명회' 실시

AI 핵심 요약beta
- 전남광주 신안군 센터가 5일 청소년 대상 탐방 열었다
- 목포대 시설 둘러보고 입시 전략과 지원 전형 익혔다
- 학교 밖 청소년 자신감 높아져 진로 목표 구체화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 신안군 학교밖청소년지원센터가 최근 청소년을 대상으로 목포대 탐방과 입시 설명회를 개최했다고 5일 밝혔다.
이번 탐방은 학교 밖 청소년에게 대학 생활을 직접 경험할 기회를 제공하고 구체적인 입시 전략을 세우는 데 도움을 주기 위해 마련됐다.
참여 청소년은 대학 내 주요 시설과 강의실을 직접 둘러보며 대학 생활을 미리 그려보고 대학 진학에 대한 이해를 높였다.
이어 진행된 대학 입시 설명회에서는 학교 밖 청소년을 위한 대입 전형 안내와 검정고시 출신자의 지원 전략 등을 상세히 다뤄 참여자들의 큰 호응을 얻었다.
참여한 한 청소년은 "막연하게 느껴졌던 대학 진학의 문턱이 조금은 낮아진 것 같다"라며 "나도 할 수 있다는 자신감이 생겼고, 앞으로의 진로 목표를 구체적으로 세우는 데 큰 도움이 됐다"라고 소감을 전했다.
신안군 관계자는 "앞으로도 학업 중단 청소년들이 꿈을 포기하지 않고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.
ej7648@newspim.com