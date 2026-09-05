원광디지털대 평생교육원, 가을학기 수강생 모집

AI 핵심 요약beta
- 원광디지털대 평생교육원이 5일 2026년 가을학기 수강생을 모집했다.
- 수강 신청은 14일부터 10월 18일까지며 교육은 10월 1일부터 12월 31일까지다.
- 가을학기는 전문·무료·AI 특별과정 등 총 29개 강좌로 구성했다.
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산림치유지도사·한식조리기능사 등 자격증 전문 강좌 21개 마련
AI 리터러시 특별과정 및 요가·명상 등 8개 상시 무료 강좌 개설
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 평생교육원은 자기계발과 실무 역량 향상을 위한 '2026년 가을학기 교육과정' 수강생을 모집한다고 5일 밝혔다.
대학교에 따르면 수강 신청 기간은 오는 14일부터 10월 18일까지며 교육은 10월 1일부터 12월 31일까지 진행된다.
이번 가을학기는 대학 특성화 분야 기반의 전문 강좌와 무료 강좌, AI 활용 역량을 높일 수 있는 특별과정 등 총 29개 강좌로 구성됐다.
유료로 운영되는 전문 강좌(21개)는 ▲ 산림치유지도사 2급 시험대비 ▲ 한식조리기능사 등 자격증 과정과 ▲ 매트필라테스 ▲ 힐링요가 ▲ 타이 마사지 등 웰니스·건강관리 과정, ▲ 꽃차학개론 ▲ 사주팔자 ▲ 타로카드 등 전통문화·인문학 과정으로 조성됐다.
학습 부담을 낮추기 위해 운영되는 8개 무료 강좌에는 하타요가 기초, 마음챙김명상과 MBSR, 사물놀이 연주법, 약선재료학 등이 포함됐다.
특히 급변하는 산업 환경에 발맞춰 AI 리터러시 기초, 마케팅 및 사무직 직군별 AI 리터러시 향상 등 직무와 실생활에서 AI를 활용할 수 있는 특별과정도 마련됐다. 수강 신청은 원광디지털대학교 평생교육원 홈페이지를 통해 회원가입 후 진행할 수 있다.
유숙희 원광디지털대 평생교육원장은 "이번 가을학기는 AI 특별과정을 비롯해 다채롭고 실용적인 강좌들로 구성했다"며 "배움에 대한 열정을 가진 분들이 함께 성장하고 새로운 미래를 설계하길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com