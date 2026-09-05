안성시, 삼죽 국사봉 문화축제 11일 개최

AI 핵심 요약beta
- 안성 삼죽면이 11일부터 이틀간 국사봉 문화축제를 연다
- 첫날 화합 음악회와 먹거리장터·농특산물 판매장을 운영했다
- 둘째 날 건강걷기·맨발산행으로 주민화합과 경제활성화를 꾀했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 삼죽면의 대표 가을 축제인 '2026 삼죽 국사봉 문화축제'가 오는 11일부터 12일까지 이틀간 삼죽면행정복지센터와 국사봉 일원에서 열린다.
5일 시에 따르면 이번 축제는 국사봉의 자연경관과 지역 문화자원을 결합해 주민 화합을 도모하고 지역 농특산물 홍보를 통한 지역경제 활성화를 위해 마련됐다.
축제 첫날인 11일에는 삼죽면행정복지센터에서 '삼죽면민 화합 꿈의 음악회'가 개최되며 주민자치 프로그램 공연과 즉석 노래자랑을 시작으로 개막식과 초청가수 축하공연이 이어진다.
또한 행사장에서는 먹거리 장터와 농특산물 판매장, 체험 부스가 운영된다.
둘째 날인 12일에는 국사봉 일원에서 '제3회 국사봉 수국꽃길 건강걷기 및 맨발산행 대회'가 열린다.
이날 참가자들은 국사봉의 자연을 느끼며 맨발걷기를 체험할 수 있으며 거리 공연(버스킹), 노래자랑, 경품 추첨 등 참여형 프로그램도 진행된다.
삼죽면 문화발전위원회는 "국사봉 문화축제를 매년 찾고 싶은 지역 대표 축제로 발전시켜 주민 화합은 물론 지역경제 활성화의 기반을 넓혀 나가겠다"고 밝혔다.
lsg0025@newspim.com