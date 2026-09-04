가스공사, 美 석유협회와 수소·저탄소 기술협력…글로벌 표준 '공동 개발'

AI 핵심 요약beta
- 가스공사가 3일 API와 수소 기술협력 MOU를 체결했다.
- 양측은 수소·저탄소·천연가스 표준 제개정에 협력한다.
- 가스공사는 인프라 기술을 글로벌 표준에 반영하겠다.
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수소·저탄소·천연가스 기술표준 제·개정협력
수소혼입 안전성 검증, 기술 글로벌 표준반영
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사가 미국석유협회(API)와 손잡고 수소·저탄소 분야의 글로벌 기술표준 개발에 나선다.
가스공사는 지난 3일 대구 본사에서 API와 수소산업의 안전성과 기술 경쟁력을 높이기 위한 기술협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.
협약식에는 오권택 가스공사 수소신사업단장과 안샬 리다 API 수석부사장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
양 기관은 앞으로 수소와 저탄소, 천연가스 분야의 글로벌 기술표준 제·개정에 협력하고 기술교류를 확대할 계획이다.
가스공사는 천연가스 생산·저장·공급 분야에서 쌓은 기술을 바탕으로 수소사업 인프라도 확대하고 있다.
현재 수소충전소 57개소와 거점형 수소 생산기지 2개소를 운영하고 있으며 평택에 수소생산기지를 추가로 건설하고 있다.
전국 천연가스 배관망을 활용한 수소공급도 추진 중이다. 국내 최초 수소혼입 시험시설을 통해 천연가스 배관망에 수소를 섞어 공급할 때의 안전성을 검증하고 있다.
가스공사는 천연가스와 수소 인프라의 설계·건설·운영 과정에서 축적한 기술을 글로벌 표준에 반영해 기술 경쟁력을 높일 계획이다.
가스공사 관계자는 "API와의 기술협력을 통해 해외 선진 기술자료를 확보하고 공사의 기술력을 한 단계 도약시킬 수 있을 것"이라며 "글로벌 표준화를 선도해 수소 및 저탄소 신사업의 토대를 더욱 공고히 다져 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com