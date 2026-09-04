KB국민은행, 노무365와 맞손 "급여이체 시 최대 8만원 쏜다"

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 4일 노무365와 급여이체 이벤트를 시작했다.
- 오는 11월 30일까지 선착순 3000개사를 대상으로 한다.
- 2개월 이상 급여이체 시 최대 8만원을 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 인사관리 플랫폼 '노무365'와 손잡고 오는 11월 30일까지 급여이체 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다. 선착순 3000개사를 대상으로 한다.
참여 대상은 노무365를 이용하는 법인 및 개인사업자다. 이벤트 기간 중 2개월 이상 급여이체를 하면 실적에 따라 최대 8만원을 받을 수 있다.
구체적인 혜택은 다음과 같다. 직원 3명 이상에게 1인당 150만원 이상을 이체하면 3만원을 지급한다. 급여 수령 계좌가 KB국민은행 계좌일 경우 추가로 3만원, 바로ERP에 신규 가입하면 2만원을 더 받을 수 있다.
참여를 원하는 고객은 노무365에서 이벤트 신청 후 조건을 충족하면 된다. 혜택은 조건 충족 후 익월 5일까지 사업주의 급여출금계좌로 지급된다.
노무365는 소상공인과 중소기업을 위한 클라우드 기반 인사관리 플랫폼이다. 출퇴근 기록부터 급여 계산까지 인사·노무 업무를 자동화할 수 있으며, KB국민은행의 금융 서비스를 통해 급여이체까지 한 곳에서 처리할 수 있다.
이벤트는 사업자등록번호 기준 1회만 참여 가능하며, 해지 후 재가입 시는 대상에서 제외된다.
romeok@newspim.com