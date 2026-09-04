스마트레이더시스템·동인광학, 대드론 솔루션 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 스마트레이더시스템이 4일 동인광학과 MOU를 맺었다
- 양사는 레이더·광학 결합 대드론 솔루션을 공동 개발한다
- 국방·공공·민간 시장 공략과 공동 마케팅에 나선다
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국방·공공·민간 분야 공동사업 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 4D 이미징 레이더 전문기업 스마트레이더시스템은 방산 광학장비 전문기업 동인광학과 대드론(Counter-Drone) 분야 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 스마트레이더시스템의 드론 탐지 레이더 기술과 동인광학의 표적 식별 광학 기술을 결합한 대드론 통합솔루션을 공동 개발한다.
주요 협력 분야는 ▲레이더·광학 융합 대드론 솔루션 공동 개발 ▲국방 및 공공·민간 분야 공동사업 발굴 ▲상호 제품의 국내외 공동 마케팅 및 전시 협력 등이다.
스마트레이더시스템의 레이더는 넓은 영역에서 드론의 위치와 움직임을 탐지하고, 동인광학의 광학장비는 탐지된 표적을 영상으로 확인·식별하는 역할을 맡는다. 양사는 두 기술을 결합해 대드론 대응에 필요한 탐지와 식별 기능을 하나의 솔루션으로 제공할 계획이다.
스마트레이더시스템은 소형·경량 레이더 기술을 활용해 기존 모빌리티 중심 사업에서 드론 탐지 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 동인광학은 군용 조준경 등 방산 광학장비를 개발·공급해 온 기업이다.
회사는 이번 협력을 통해 기존 레이더 단품 사업에서 광학장비를 결합한 대드론 통합솔루션으로 제품군을 확대하고, 국방뿐 아니라 공항·산업시설 등 공공·민간 분야에서 사업 기회를 발굴한다는 방침이다. 양사 영업·마케팅 역량을 활용한 국내외 공동사업도 추진한다.
양사는 향후 실무 협의체를 구성해 세부 협력 과제를 구체화하고 개별 사업에 공동 참여해 실제 공급과 수주로 이어질 수 있도록 협력을 확대할 예정이다.
김용환 스마트레이더시스템 대표이사는 "넓은 영역을 탐지하는 레이더와 표적을 정밀하게 확인하는 광학의 결합은 대드론 대응의 기본이자 핵심 구조"라며 "동인광학과의 협력을 바탕으로 대드론 시장에서 경쟁력 있는 통합솔루션을 구축하고 새로운 사업 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com