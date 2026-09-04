컴투스-성균관대, AI 게임 개발 전문가 양성…24주 교육 시작

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 4일 성균관대와 AI게임 인재 양성을 시작했다
- AI캠퍼스 1기는 24주간 실무 중심 교육을 진행한다
- 수료생은 포트폴리오를 만들고 채용 연계도 받는다
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현직 개발자 멘토링…우수 수료자 컴투스 채용 연계
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스가 성균관대학교 산학협력단과 함께 인공지능(AI) 기반 게임 개발 인재 양성에 나선다.
4일 컴투스에 따르면 양측은 공동 주관하는 'AI 기반 게임 클라이언트 개발 전문가 양성과정(AI캠퍼스)' 1기 교육을 시작했다. AI캠퍼스는 AI 기술을 실제 게임 개발에 활용할 수 있는 전문 인력을 육성하고 관련 인재를 확보하기 위해 마련됐다.
컴투스는 지난달 16일까지 참가자를 모집했으며 최종 선발된 교육생들은 같은 달 25일 성균관대학교 판교캠퍼스에서 열린 개강식을 시작으로 교육에 들어갔다. 과정은 내년 2월 25일까지 총 24주간 오프라인으로 진행된다.
교육 과정은 C#을 비롯해 AI 에이전트, 강화학습 등을 활용한 게임 설계와 개발 실무 중심으로 구성됐다.
컴투스 개발 부서 현직자 4명도 전담 멘토로 참여한다. 교육생들은 약 6개월 동안 실무진의 피드백을 받으며 개인 및 팀 프로젝트를 수행하고 취업 과정에서 활용할 수 있는 포트폴리오 3종을 제작한다. 교육 과정에서 제작한 포트폴리오의 저작권은 교육생에게 귀속된다.
취업과 창업, 전직을 지원하는 사후 관리 프로그램도 운영한다. 1대1 컨설팅을 통해 이력서 첨삭과 모의 면접 등을 지원하며 우수 수료자에게는 컴투스 채용 연계 혜택을 제공할 예정이다.
flurry327@newspim.com