화요일·음력 7월 27일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 9월 8일(화요일·음력 7월 27일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 저무는 부둣가 홀로 서서 달래겠다.
72년생 : 원하는 것이 손이 잡히기 시작하겠다.
84년생 : 지금부터 다시 시작해야 하겠다.
96년생 : 끝까지 물고 늘어져야 하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 모든 사업이 번성하겠다.
73년생 : 물러나는 것이 좋겠다.
85년생 : 노력한 댓가가 매우 좋겠다.
97년생 : 준비한 대로 좋은 성과가 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 뜻이 이루어지겠다.
74년생 : 모험하면 일이 풀려나가겠다.
86년생 : 인기도 끌고 명예도 얻는다.
98년생 : 하는 일마다 성과가 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 공공성 일로 큰 소득이 있겠다.
75년생 : 생각보다 결과가 더 좋겠다.
87년생 : 변화를 모색하는 것이 좋겠다.
99년생 : 애를 먹이던 일이 잘 풀리겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
76년생 : 인정받아 돈도 벌겠다.
88년생 : 주변으로부터 도움을 받겠다.
00년생 : 멀리서 즐거움이 밀려오는 형국이다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 도전하는 것만이 일을 성공으로 만들겠다.
77년생 : 서둘러 일을 해결해야 할 시점이겠다.
89년생 : 건강과 사람을 모두 얻겠다.
01년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 마음먹은 대로 성공하겠다.
78년생 : 나누어 가지는 것이 좋겠다.
90년생 : 원하는 바를 이루겠다.
02년생 : 연안부두에서 손을 흔드는 이별이 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 원했던 일이 이루어지겠다.
79년생 : 은근과 끈기가 요구되겠다.
91년생 : 돈을 쓰면 더 큰 돈이 들어오겠다.
03년생 : 바다 멀리 희망이 펼쳐지겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
80년생 : 돈 들어올 일만 있겠다.
92년생 : 행복이 밀려오겠다.
04년생 : 잡을 수 없는 꿈을 목표로 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
81년생 : 제대로 실력을 발휘할 수 있는 기회이겠다.
93년생 : 변화만이 일을 살리는 길이 되겠다.
05년생 : 미련을 버리고 떠나는 것이 좋은 방법이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 주변의 도움으로 큰일이 성사되겠다.
82년생 : 음악을 듣는 것이 좋겠다.
94년생 : 대단한 성과로 이어지겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 천하는 호령하는 기운이 들어오겠다.
83년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
95년생 : 하는 일마다 고민거리가 생기겠다.