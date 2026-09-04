태성, 누적 수주 2200억원 돌파…작년 매출의 5.8배

AI 핵심 요약beta
- 태성이 4일 누적 수주 2200억원을 돌파했다.
- AI 반도체·고성능 PCB 투자 확대로 장비 수주가 늘었다.
- 이달 2500억원 달성 목표, 연 3000억원도 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 태성이 올해 9월 현재 누적 수주액 약 2200억원을 돌파했다. 지난해 연간 연결 매출액 379억원의 약 5.8배에 해당하는 규모다.
태성은 4일 인공지능(AI) 반도체와 고성능 인쇄회로기판(PCB) 관련 설비 투자가 확대되면서 주력 PCB 자동화 장비 수주가 증가하고 있다고 밝혔다.
회사에 따르면 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)를 비롯한 고사양 패키지 기판과 고다층·미세회로 PCB 관련 투자가 늘어나면서 국내외 주요 고객사의 장비 발주가 이어지고 있다. 태성은 이들 생산공정에 적용되는 자동화 장비를 공급하고 있다.
차세대 사업으로 추진 중인 글라스기판 장비 분야에서는 주요 고객사와 공급 협의를 진행하고 있다. 회사는 이달 중 글라스기판 장비의 첫 신규 수주가 이뤄질 것으로 예상하고 있다.
기존 PCB 장비 추가 발주와 글라스기판 장비 신규 수주를 바탕으로 이달 누적 수주액 2500억원 달성도 목표로 하고 있다.
수주 증가는 상반기 실적에도 반영됐다. 태성은 올해 상반기 연결 기준 매출액 504억원, 영업이익 22억원, 당기순이익 30억원을 기록했다. 상반기 매출은 지난해 연간 매출액 379억원의 약 133% 수준이다.
하반기에는 이미 확보한 수주 물량을 순차적으로 납품할 예정이다. 회사는 수주잔고의 매출 인식이 이어지면서 실적 성장세가 지속될 것으로 보고 있다.
태성은 증가한 물량에 대응하기 위해 천안 신공장을 중심으로 생산을 확대하고 있다. PCB 자동화 장비를 넘어 글라스기판과 복합동박 등 신규 사업의 상용화도 추진하며 사업 포트폴리오를 넓히고 있다.
김종학 태성 대표이사는 "AI 반도체와 고성능 PCB 시장을 중심으로 고객사들의 설비 투자가 확대되면서 당사의 신규 수주 역시 빠르게 증가하는 추세"라며 "글라스기판 장비 공급 협의도 막바지에 이른 만큼 이달 중 누적 수주 2500억원 달성이 무난할 것으로 보이며, 현재의 기조라면 올해 연간 누적 수주 3000억원 돌파도 충분히 가능할 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com