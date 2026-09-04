동탄 규제 개선 속 화성 향남서 '향남역 그로브 스위첸' 분양

AI 핵심 요약beta
- 정부가 8월 동탄구를 규제지역으로 지정했다
- KCC건설이 9월 화성 향남역 그로브 스위첸을 분양한다
- 단지는 933가구 규모로 교통·학군·산단을 갖췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 정부가 동탄구를 규제지역으로 지정하면서 화성 지역 주택시장에도 규제 변화가 나타나고 있다. 동탄구는 지난 8월 조정대상지역과 투기과열지구로 지정됐다.
규제지역에서는 주택담보대출과 청약, 전매 등 주택 거래와 관련한 규제가 강화된다. 이에 따라 규제지역 지정 여부에 따라 청약 및 금융 조건 등이 달라질 수 있어 실수요자의 관심이 커지고 있다.
화성에서는 동탄신도시와 함께 향남 등 기존 택지지구를 중심으로 주거시설 공급이 이어지고 있다. 향남 지역에는 주거시설과 상업·교육시설이 조성돼 있으며 산업단지와 연계된 배후 주거지역도 형성돼 있다.
이런 가운데 KCC건설은 오는 9월 경기 화성시 향남읍 일원에서 '향남역 그로브 스위첸'을 분양한다.
향남역 그로브 스위첸은 지하 2층~지상 29층, 8개 동, 총 933가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 464가구 △84㎡B 242가구 △84㎡C 175가구 △104㎡A 52가구로 구성된다.
단지는 서해선 향남역을 이용할 수 있는 입지에 들어선다. 향남역을 통해 수도권 주요 지역으로 이동할 수 있으며, 주변 도로망을 통한 차량 이동도 가능하다.
교육시설로는 초·중·고등학교가 인근에 있으며, 향남2지구 내 상업시설과 공원 등 생활 인프라를 이용할 수 있다. 향남제약산업단지와 발안일반산업단지 등 산업시설도 주변에 위치한다.
단지에는 남향 위주의 동 배치와 판상형 중심의 평면 설계가 적용된다. 커뮤니티 시설과 조경 공간도 함께 마련될 예정이다.
향남역 그로브 스위첸 견본주택은 경기 화성시 향남읍 일원에 마련된다. 분양 일정과 청약 관련 세부 사항은 향후 공개될 예정이다.
whitss@newspim.com