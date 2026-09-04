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내년 소방청 예산 3713억원…무인소방로봇·'피지컬 AI' 투자 확대

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  • 소방청이 4일 내년 예산 3713억원을 편성했다
  • 무인소방로봇·4족보행로봇 등 첨단장비를 늘렸다
  • 재난용 피지컬 AI와 통신체계도 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해보다 10.3% 증가…소방 R&D 608억원으로 20.9% 늘어

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 내년 예산을 올해보다 10.3% 늘어난 3713억원으로 편성했다. 무인소방로봇과 4족보행로봇 등 첨단 장비를 확충하고 재난 현장에서 스스로 위험을 감지·판단해 행동하는 '피지컬 AI' 기술 개발에도 본격적으로 나선다.

소방청은 민생·복지 안정과 인공지능(AI)·첨단장비 등 국가 전략기술 확보에 중점을 둔 2027년도 정부 예산안으로 총 3713억원을 확정했다고 4일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

특히 소방 연구개발(R&D) 예산은 608억원으로 올해보다 20.9% 확대했다. 첨단 장비와 기술을 활용해 재난 대응체계를 강화하는 동시에 국민 생활과 밀접한 화재 안전망을 보강하는 데 초점을 맞췄다.

우선 재난 현장에 소방대원 대신 먼저 투입할 수 있는 무인소방장비 확충에 나선다. 무인소방로봇 9대 도입에 108억원, 4족보행로봇 40대 보강에 160억원을 각각 편성했다.

로봇이 화재 등 위험한 재난 현장에 먼저 진입해 상황을 파악하고 관련 정보를 현장 대원들과 공유하도록 해 재난 대응 효율성을 높이고 소방대원의 안전도 확보한다는 계획이다.

산불 대응 장비도 보강한다. 험한 산악 지형에서 산불 진압에 활용할 수 있는 대형 산불전문진화차 3대를 지방정부에 추가 도입하기 위해 11억원을 투입한다.

화재에 취약한 노후·영세 공장을 대상으로 한 지원 사업도 새롭게 추진한다. 소방청은 스프링클러가 설치되지 않은 공장에 자동확산소화기를 설치하는 데 59억원을 신규 편성했다.

자동확산소화기는 화재가 발생하면 자동으로 작동하는 소화기구로 스프링클러보다 설치가 쉽고 비용이 저렴하다. 소방청은 내년부터 5년간 총 1만9806개소, 연간 3961개소를 지원할 방침이다.

지원 대상은 20년 이상 된 노후 공장과 영세 제조업체, 산업단지 밀집지역, 반복적으로 화재가 발생한 사업장 등 화재 위험성이 높은 곳을 중심으로 선정한다.

올해 시작한 노후아파트 단독경보형 연기감지기 보급 사업에는 62억원, 산림 인접마을 비상소화장치 설치에는 23억원을 각각 편성해 사업을 이어간다.

재난 대응의 핵심인 소방 통신체계도 개선한다. 소방헬기 전국 통합관제 체계 구축에 31억원을 투입해 주파수를 분리하고 무전기를 이중화함으로써 소방헬기의 관제 통신 안정성을 높인다.

소방 무선통신망 개선에는 27억원을 반영했다. 전국 단위 소방력 동원령이 내려질 경우 재난안전통신망 통화그룹을 자동 편성하고 무전 음성을 문자로 변환해 전달할 수 있는 시스템을 구축한다.

소방 R&D 분야에서는 관계기관 간 협업을 강화한다. 소방과 경찰이 공동 참여하는 '치안·소방 현장 통합 지휘·통신 기술개발'에 30억원을 신규 편성했다.

소방·경찰·해양경찰이 함께 참여하는 '재난안전 피지컬 AI' 개발에도 신규로 45억원을 투입한다. 재난 현장에서 위험을 스스로 감지하고 추론해 행동할 수 있는 AI 기술을 개발해 실제 현장에서 검증하는 사업이다.

현장 지휘관의 대응 능력을 높이기 위한 재난현장 지휘역량강화센터 확대에도 16억원을 편성했다. 내년 대구를 시작으로 2028년 전남, 2029년 충북, 2030년 경기북부까지 총 4개소를 순차적으로 구축할 예정이다. 현재 전국에서는 10개소가 운영되고 있다.

소방헬기의 가동률과 운항 안전성을 높이기 위한 투자도 확대한다. 119항공정비실 건립 등 전국 소방헬기 통합관리에 157억원을 투입한다. 119항공정비실은 내년 7월 준공해 본격적으로 운영할 예정이다.

소방공무원의 정신적·신체적 건강 지원에는 81억원을 편성한다. '찾아가는 상담실' 상담사 265명 체계를 유지하면서 국립소방병원과 연계해 소방공무원의 심신 건강 관리를 강화한다.

국립소방병원 운영에는 411억원이 투입된다. 의료진의 안정적인 근무와 정주 여건을 지원하기 위한 기숙사 건립 예산도 반영됐다. 국립소방병원은 소방공무원의 직무 관련 질병·부상 치료와 유해인자 노출 관리 등을 담당하는 국가 최초의 소방 전문 의료기관이다.

국립소방박물관 건립·운영에는 46억원을 편성해 국내외 소방 역사와 유물을 활용한 안전문화 확산에 나선다.

일반회계와 별도로 총 485억원 규모의 기금도 확보했다. 중앙소방학교 천안청사 생활관 별관 신축과 소방심신수련원 건립 등에 국유재산관리기금 49억원, 구급차 270대 교체·보강 등 구조·구급장비 확충에 응급의료기금 412억원, 특수목적음압구급차 교체에 복권기금 23억원이 각각 투입된다.

최용철 소방청장은 "이번 예산안을 통해 첨단장비 확충과 연구개발 투자를 강화해 재난현장의 대응 역량을 한층 높여 나갈 것"이라며 "기술이 소방대원의 안전한 현장 활동을 뒷받침하고 국민이 체감할 수 있는 더 촘촘한 안전체계로 이어질 수 있도록 미래 소방을 착실히 준비해 나가겠다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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