서울시, 한양도성 '백로' 절기행사 개최...성곽길 따라 조선시대로

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호패 받고 한양 사람들 만나는 몰입형 상황극

과거시험 및 전통놀이 참여형 미션도 진행

전통 공연·해설 투어 등 다양한 프로그램

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 오는 5일 오후 2시부터 7시까지 흥인지문공원 일대에서 한양도성 절기행사 '도성에서 만나는 조선의 하루, 백로(白露)'를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 24절기 중 열다섯 번째 절기인 백로를 앞두고 한양도성의 역사와 자연을 체험할 수 있도록 마련됐다. 참가자가 조선시대 인물이 등장하는 이야기 속에서 공연과 체험을 이어가는 '몰입형 상황극' 방식으로 진행된다.

2026 한양도성 절기행사 포스터 [사진=서울시]

백로는 밤 기온이 내려가 풀잎에 흰 이슬이 맺히기 시작하는 시기로 본격적인 가을의 시작을 알리는 절기다. 조선시대에는 백로 무렵 날씨를 살펴 한 해 농사의 풍요를 점치기도 했다.

행사는 풍물패와 조선시대 한양 사람들이 함께하는 '도성 길놀이'로 시작한다. 참가자는 행사장 입구에서 도성 출입 자격증인 종이 호패를 받은 뒤 유생, 포도대장, 사또와 이방, 왈패, 주모, 상인 등 다양한 인물을 만나며 성곽길을 이동한다.

성곽길 곳곳에서는 조선시대 생활상을 소재로 한 상황극과 참여형 미션이 진행된다. 참가자는 과거시험에 낙방한 유생의 문제를 함께 풀거나 왈패·야바위꾼과 가위바위보, 투호, 딱지치기 등 전통놀이 대결을 벌인다. 미션을 완료하면 엽전을 받을 수 있다.

체험 프로그램도 마련됐다. 'AI 화원(畫員)'에서는 현장에서 촬영한 사진을 조선시대 초상화 느낌으로 구현한 엽서를 제작할 수 있다. 창신동 봉제산업과 연계한 '침방 체험'에서는 성곽 형태를 바느질로 표현한 '성곽스티치 키링'을 만든다.

한양도성·북한산성·탕춘대성으로 이어지는 한양의 수도성곽을 팝업북과 VR 입체카드로 살펴보는 프로그램이 운영된다. 행사장에서는 순라군 복장을 한 '성곽지킴이'와 일일 관상가를 만날 수 있다. 체험 프로그램은 현장에서 무료로 참여할 수 있다. 재료 소진 시 조기 종료될 수 있다.

전통공연은 오후 2시 도성 길놀이를 시작으로 오후 3시 풍물·상모 공연, 오후 4시 판소리 공연 순으로 진행된다.

한양도성과 흥인지문 일대의 역사를 살펴보는 '도성 탐험대' 해설 프로그램도 운영한다. 흥인지문공원 입구에서 한양도성박물관까지 이동하는 코스다. 오후 2시30분, 3시30분, 4시30분 등 총 3회 진행된다. 회차당 10명까지 현장에서 선착순으로 참여할 수 있다.

서울시는 전통적인 절기문화에 현대적인 체험 콘텐츠를 접목해 내·외국인 방문객에게 한양도성의 역사·자연·문화적 가치를 알린다는 계획이다.

민수홍 서울시 문화본부장은 "가을이 다가오는 흥인지문공원에서 성곽길을 걸으며 한양도성의 역사와 매력을 새롭게 발견해 보시길 바란다"고 말했다.

blue99@newspim.com