안셀 엘고트, 서울 행사서 유카타 착용…서경덕 "무례한 짓"

AI 핵심 요약beta
- 서경덕 교수가 4일 안셀 엘고트의 유카타 착용을 비판했다.
- 엘고트는 2일 서울 한남동 행사에 유카타를 입고 참석했다.
- 서 교수는 장소·상황에 맞지 않은 복장이라 지적했다.
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주최 측 드레스코드는 '칵테일 어타이어'
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 서경덕 성신여대 교수가 서울에서 열린 행사에 일본 전통의상인 유카타를 입고 참석한 할리우드 배우 안셀 엘고트를 비판했다고 4일 밝혔다.
엘고트는 지난 2일 서울 용산구 한남동 리움미술관에서 열린 'CJ 나이트 인 셀러브레이션 오브 프리즈 서울' 행사에 참석했다.
해당 행사는 글로벌 인사들을 초청해 K-푸드와 K-증류주 등을 선보이고 한국 작가의 작품을 소개하는 자리로 마련됐다.
주최 측은 참석자들에게 '칵테일 어타이어(Cocktail Attire)'를 드레스코드로 안내한 것으로 알려졌다. 칵테일 어타이어는 일반적으로 세미 정장에 가까운 복장을 의미한다. 엘고트는 이날 일본 전통의상인 유카타를 입고 행사장을 찾았다.
서 교수는 "굳이 '유카타'를 입고 등장한 건 너무나 무례한 짓"이라며 "글로벌 스타로서의 자질이 의심스러울 따름"이라고 말했다.
이어 "아무리 일본 여성과 결혼을 했다 하더라도 때와 장소를 구분해 복장을 착용하는 건 기본적인 예의"라며 "다시는 이런 일이 재발하지 말아야 할 것"이라고 강조했다.
taeyi427@newspim.com