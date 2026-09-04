고창·정읍·부안 '전북 서남권' 관광브랜드 개발 본격화

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 4일 정읍·부안과 관광브랜드 구축에 속도를 냈다.
- 전북 서남권 관광브랜드 중간보고회를 열어 방향을 논의했다.
- 관광상품·콘텐츠까지 쓰는 대표 브랜드로 구체화하기로 했다.
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관광상품·코스·콘텐츠·굿즈·홍보마케팅 연계한 브랜드 확장성 강화
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 정읍시, 부안군과 서남권을 하나의 관광권역으로 연결하기 위한 공동 관광브랜드 구축에 속도를 내고 있다고 4일 밝혔다.
고창군은 전날 군청회의실에서 정읍시·부안군 관계자와 용역 수행기관 등이 참석한 가운데 '전북 서남권 관광브랜드 수립 용역' 중간보고회를 개최했다.
이번 보고회는 공동 관광브랜드 개발 추진상황을 공유하고 서남권의 정체성과 관광 매력을 효과적으로 담아낼 브랜드 네이밍과 활용방안을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 공동 관광브랜드 네이밍 개발 방향과 후보안, 향후 활용전략 등이 발표됐으며 참석자들은 각 지역의 특색을 살리면서도 고창·정읍·부안을 하나의 관광권역으로 연결할 수 있는 브랜드 개발 방향에 대해 의견을 나눴다.
특히 공동브랜드를 단순한 명칭과 디자인 개발에 그치지 않고 관광상품과 코스, 콘텐츠, 굿즈, 홍보마케팅 등 다양한 분야에 지속적으로 활용할 수 있도록 확장성과 활용도를 높여야 한다는 데 뜻을 모았다.
세 지자체는 이번 중간보고회에서 나온 의견을 바탕으로 네이밍과 활용방안을 보완하고 향후 의견수렴과 추가 논의를 거쳐 공동 관광브랜드를 구체화할 계획이다.
나윤옥 고창군 세계유산과장은 "이번 중간보고회는 세 지역의 다양한 의견을 공유하고 공동브랜드의 방향을 함께 점검하는 자리였다"며 "각 지역의 특색과 매력을 살리면서 관광객이 고창·정읍·부안을 하나의 매력적인 여행권역으로 인식할 수 있는 서남권 대표 관광브랜드를 만들어 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com