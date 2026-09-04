김남길·천우희, 부일영화상 2년 연속 공동 MC

AI 핵심 요약beta
- 배우 김남길과 천우희가 4일 부일영화상 공동 MC로 확정됐다.
- 두 사람은 10월 7일 부산 시그니엘에서 2년 연속 진행한다.
- 올해 최다 후보는 9개 부문 오른 어쩔수가없다였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'어쩔수가없다' 9개 부문 후보, 네이버 치지직 생중계
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 김남길과 천우희가 제35회 부일영화상 공동 MC로 확정됐다고 4일 밝혔다.
두 사람은 오는 10월 7일 부산 해운대구 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 열리는 시상식 진행을 맡는다. 지난해 제34회 부일영화상에 이어 2년 연속 공동 MC로 호흡을 맞춘다.
김남길과 천우희는 2017년 영화 '어느날'에서 함께 연기한 인연이 있다. 이후 지난해 부일영화상에서 공동 진행자로 다시 만났다.
김남길은 영화 '해적: 바다로 간 산적', '무뢰한', '비상선언'과 드라마 '열혈사제' 시리즈, '악의 마음을 읽는 자들', 넷플릭스 시리즈 '트리거' 등에 출연했다. 영화 '몽유도원도'에서는 수양대군 역을 맡았다.
천우희는 영화 '한공주', '곡성'과 드라마 '멜로가 체질', 넷플릭스 시리즈 '더 에이트 쇼' 등에 출연했다. 최근 JTBC 드라마 '마이 유스'에서 성제연 역을 연기했다.
올해 부일영화상에서는 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'가 최우수작품상과 최우수감독상, 남우주연상, 여우주연상 등 총 9개 부문 후보에 올라 최다 후보작이 됐다. 나홍진 감독의 '호프'가 8개 부문, 윤가은 감독의 '세계의 주인'과 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'가 각각 6개 부문 후보에 올랐다.
'왕과 사는 남자'의 박지훈은 남우주연상과 신인남자연기상, 올해의 스타상 후보에 올라 3관왕에 도전한다. 지난해 '승부'로 남우주연상을 받은 이병헌과 '하얼빈'으로 촬영상을 받은 홍경표 촬영감독은 올해 각각 '어쩔수가없다'와 '호프'로 다시 후보에 이름을 올렸다.
염혜란은 '내 이름은'으로 여우주연상, '어쩔수가없다'로 여우조연상 후보에 각각 올랐다.
제35회 부일영화상은 오는 10월 7일 오후 4시 30분 열린다. 레드카펫과 백스테이지 인터뷰, 본 시상식, 올해의 스타상 수상자 오픈 토크 등이 진행되며 전 과정은 네이버 치지직을 통해 생중계된다.
taeyi427@newspim.com