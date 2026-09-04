AI·반도체 '올인' SK에코플랜트…중복상장 딛고 IPO 재추진 시점은

SK오션플랜트 매각 및 SK에코엔지니어링 흡수합병

자산 유동화로 단기·장기 차입금 상환 등 재무 건전성 확보

하이테크⋅가스⋅소재 등 고수익 분야 집중…IPO는 시장 상황 관망

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = SK에코플랜트가 해상풍력 자회사를 매각하고 플랜트 자회사를 흡수합병하는 등 대대적인 사업 구조 재편을 이어가고 있다. 비핵심 자산을 유동화해 차입금을 상환하는 등 재무건전성을 높이는 동시에 그룹 차원의 투자가 집중되는 인공지능(AI)·반도체 인프라 사업을 중심으로 성장동력을 재편하겠다는 전략이다.

SK에코플랜트는 AI·반도체 등 고부가 인프라 사업을 중심으로 수익성과 이익의 질을 높인 뒤, 금융당국의 중복상장 가이드라인 등 시장의 불확실성이 해소되는 시점에 맞춰 기업공개(IPO) 재추진의 적기를 모색할 것으로 전망된다.

◆ SK오션플랜트 매각 및 SK에코엔지니어링 흡수합병…자산 유동화로 재무 건전성 확보

[AI그래픽 = 송현도 기자]

4일 건설업계에 따르면 SK에코플랜트는 최근 디오션 컨소시엄에 SK오션플랜트 보유 지분 35.62%를 약 4100억원에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 이와 함께 오는 12월 1일 자로 100% 자회사인 SK에코엔지니어링을 흡수합병한다.

이번 매각 대금 4100억원은 악화된 재무구조를 개선하는 데 투입될 전망이다. 지난해 말 기준 SK에코플랜트의 단기차입금은 1조8645억원, 장기차입금은 1조6380억원에 달한다. SK에코플랜트는 앞서 상환 압박이 다가온 1조원대 FI 지분 중 4000억원을 모회사인 SK㈜가 매입해 주면서 급한 불을 끈 상태다. 캐시카우인 SK오션플랜트를 매각한 것은 결국 대규모 자금을 수혈하면서 이자 비용을 대폭 절감하고, 유동성 압박을 해소하기 위한 방침인 것이다.

SK에코엔지니어링 흡수합병 역시 턴어라운드를 위한 수익성 제고의 일환이다. SK에코엔지니어링은 2025년 1268억원의 당기순손실을 기록했다. 과거 주력 전방 산업이었던 배터리 및 바이오 시장의 업황 악화가 주원인이다.

SK에코플랜트는 본사와 엔지니어링의 설계·시공(EPC) 조직을 통합해 중복 비용을 제거하고, 고도의 공정 관리가 필수적인 반도체 제조시설(FAB) 및 데이터센터 구축에 역량을 결집해 원가율을 대폭 개선한다는 방침이다. 자본 집약적이고 덩치가 큰 해상풍력을 덜어내고, 수익성이 월등히 높은 하이테크 및 소재 분야로 무게 중심을 완전히 옮긴 것이다.

실제로 지난해 기준 SK에코플랜트의 가스 및 소재(Gas & Material) 부문은 매출 3856억원, 영업이익 796억원을 기록하며 20%가 넘는 높은 영업이익률을 보였다. 반면 기존 주력인 솔루션 부문은 4조508억원의 매출을 올렸음에도 72억원의 영업손실을 기록했다. 외형보다는 철저히 이익의 질을 높이는 방향으로 자본을 재배치한 셈이다.

SK에코플랜트 관계자는 "이번 SK오션플랜트 매각과 SK에코엔지니어링 합병은 2년 전부터 추진해 온 그룹 차원의 사업 리밸런싱 연장선으로, AI와 반도체 인프라 시장에서 시너지를 내기 위한 전략적 판단"이라고 전했다.

◆ 하이테크⋅가스⋅소재 등 고수익 분야 집중…IPO는 시장 상황 관망

대규모 사업 재편과 재무구조 개선 작업이 마무리 수순에 접어들었지만, 당장 기업공개(IPO) 절차가 재개될 가능성은 낮다.

금융당국이 모자 회사 중복 상장 시 주주 보호 절차를 강화하는 가이드라인을 내놓았지만, 아직 명확한 합격 기준보다는 개별 심사에 방점을 두고 있기 때문이다. SK에코플랜트 역시 타 기업의 심사 통과 선례가 나오기 전까지는 섣불리 나서기 어렵다는 입장이다.

지주사인 SK㈜ 차원의 주주 보호 대책 마련과 시장 동향을 주관사와 함께 면밀히 관망한 뒤에야 구체적인 상장 타임라인이 수립될 것으로 보인다.

dosong@newspim.com