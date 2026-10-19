HD현대, 美서 368톤급 무인수상함 시연 성공…글로벌 방산시장 정조준

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 19일 미국 롱비치항에서 무인수상함 자율운항 기술을 선보였다
- HD현대와 안두릴은 자율항해·편대운항·비상조치 등을 시연했다
- HD현대는 미국 및 글로벌 무인함정 시장 진출을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 미국 현지에서 자체 개발한 무인수상함 자율운항 기술을 처음 선보이며 글로벌 무인함정 시장 공략에 나섰다.
HD현대는 최근 미국 캘리포니아주 롱비치항 앞바다에서 미국 인공지능(AI) 방산기업 안두릴과 무인수상함 공동 시연회를 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 시연에는 HD한국조선해양과 안두릴을 비롯해 미국 해군·해안경비대, 한국 해군, 방위사업청 등 양국 관계자 40여명이 참석했다.
시연에 투입된 선박은 미국 해군이 운용하던 368톤급 대형 무인수상 시험선을 개조한 것이다. HD한국조선해양의 함정 자율화 통합 솔루션 'VAone'과 안두릴의 임무 자율화 솔루션 '래티스(Lattice)'를 탑재했다.
VAone은 HD현대의 자율운항 전문 자회사 아비커스가 개발한 '하이나스 프라임'을 기반으로 한다. 자율항해뿐 아니라 함정 기관의 이상 상태를 감지하고 대응하는 기관 자율 시스템과 손상 자율 솔루션을 통합한 기술이다.
약 3시간 30분 동안 진행된 시연에서는 자율항해, 임무 변경, 편대 운항, 기관 고장에 따른 비상조치 등 다양한 해상 상황을 구현했다. 전 과정은 육상 관제소를 통해 실시간으로 중계됐다.
HD현대는 이번 실증을 바탕으로 미국 무인수상함 사업을 비롯한 글로벌 무인함정 시장 진출을 추진할 계획이다.
장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장(부사장)은 "이번 시연을 통해 다양한 실전 상황에 대응하는 무인수상함의 복합 임무 수행 능력을 확인했다"며 "기술 개발과 고도화를 통해 무인수상함 시장을 선점하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com