HD현대, 조선·안전에 힘 준 사장단 인사…이상균 총괄 부회장 선임

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 7일 조선사업 경쟁력 강화를 위한 인사를 단행했다.
- 이상균 부회장이 조선사업 총괄로, 조민수 사장이 안전총괄로 내정됐다.
- 한주석·박찬혁 사장 승진으로 현장 안전과 사업 시너지를 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조민수 안전총괄 대표 내정…한주석·박찬혁 사장 승진
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 조선사업의 경쟁력과 계열사 간 시너지를 강화하고 현장 안전경영에 힘을 싣는 사장단 인사를 단행했다.
HD현대는 7일 2026년도 사장단 인사를 실시했다고 밝혔다.
이번 인사에서 HD현대중공업 이상균 부회장은 그룹 조선사업 총괄 부회장으로 선임됐다. 이상균 부회장은 앞으로 HD한국조선해양과 HD현대중공업, HD현대삼호 등 조선 계열사의 역량 강화를 위한 핵심 과제를 발굴하고 회사별 대응 전략과 세부 실행계획을 조율한다.
계열사 간 업무 조정을 통해 조선사업의 시너지를 확대하는 동시에 데이터센터용 엔진발전 사업과 소형모듈원자로(SMR) 시장 진출 등 신규 사업도 추진할 예정이다.
HD현대중공업 조선사업 대표를 맡아온 조민수 부사장은 사장으로 승진해 안전총괄 대표이사에 내정됐다.
1966년생인 조 신임 사장은 입사 이후 조선 현장에서 경력을 쌓아온 현장 전문가다. HD현대는 조 사장이 오랜 현장 경험과 전문성을 바탕으로 안전관리 체계의 실행력을 높이는 역할을 맡을 것으로 기대하고 있다.
이에 따라 HD현대중공업은 이상균 부회장과 조민수 사장이 공동대표를 맡는다. 금석호 사장은 경영지원 총괄 사장 역할에 집중한다.
HD현대중공업 엔진기계사업부의 한주석 부사장과 HD현대사이트솔루션 박찬혁 부사장도 각각 사장으로 승진했다.
한주석 신임 사장은 1966년생으로 해군사관학교 기계공학과를 졸업하고 1994년 HD현대중공업 엔진사업부에 입사했다. 이후 33년간 선박용 엔진 설계와 연구개발(R&D), 생산, 영업 등 엔진사업 전반을 경험했다.
한 사장은 향후 HD현대중공업이 8300억원을 투자할 예정인 데이터센터용 발전 엔진 공장 증설을 비롯해 HD현대마린엔진, HD현대엔진 등 계열사와의 사업 시너지 확대에 나선다.
박찬혁 신임 사장은 1962년생으로 한양대학교 기계공학과를 졸업했다. 건설기계 생산과 품질 분야에서 경력을 쌓았으며 유럽·중국 해외법인장과 글로벌생산본부장, 품질생산전략본부장 등을 거쳤다. 지난 9월에는 HD현대사이트솔루션 공동 대표이사로 선임됐다.
HD현대는 이번 인사를 통해 핵심 사업인 조선 부문의 경쟁력을 높이는 동시에 현장 중심의 안전경영 체계를 한층 강화한다는 방침이다.
HD현대 관계자는 "이번 인사는 그룹의 핵심사업인 조선사업의 역량을 강화하면서 동시에 현장 안전을 최우선으로 한다는 의지를 나타낸 것"이라며 "세계 최고의 조선업 위상을 지켜 우리나라 경제발전에 기여하고 끊임없는 경쟁력 강화 노력을 통해 지속 가능한 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com