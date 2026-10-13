HD현대·지멘스, 부산에 조선 디지털 혁신 거점...전문인력 50명 집결

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김형관 대표 "생산성과 경쟁력 높이는 핵심 역할을 수행할 것"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = HD현대가 지멘스와 부산에 조선산업 디지털 혁신을 위한 공동 거점을 마련했다. 선박 설계부터 생산·유지보수까지 데이터를 통합하고, 실제 조선소에서 검증해 지능형 조선소 전환에 속도를 낸다.

HD현대 조선 부문 중간 지주사인 HD한국조선해양은 13일 부산 해운대구에서 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어와 '글로벌마린센터' 개소식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 김형관 HD한국조선해양 대표와 로버트 존스 지멘스 최고수익책임자(CRO) 등 양사 관계자들이 참석했다.

센터에는 선체·전장·배관·선실 등 선박 생산·설계와 인공지능(AI), 제품수명주기관리(PLM) 분야의 양사 전문인력 50명이 함께 근무한다. HD현대의 선박 건조 기술과 지멘스의 디지털 엔지니어링 역량을 결합해 차세대 마린 플랫폼을 고도화할 계획이다.

이 플랫폼은 선박 설계·생산·유지보수 전 과정의 데이터를 3차원 모델로 통합한다. 양사는 가상 환경에서 생산 공정과 설비 운영을 사전에 검증하는 디지털 조선소를 구현하고, 이를 생산 운영 전반에 적용할 방침이다.

왼쪽부터 네 번째 HD한국조선해양 김형관 대표, 다섯 번째 지멘스 로버트 존스(Robert Jones) 최고수익책임자[사진=HD현대] 2026.10.13

그룹 내 연구개발·생산 거점과의 협력도 강화한다. 판교 HD현대 글로벌R&D센터는 기술 전략과 원천 기술을 지원하고, HD현대중공업 울산조선소와 HD현대삼호 영암조선소는 플랫폼의 기능과 효율성을 실증해 현장 적용 위험을 줄인다.

김형관 대표는 "차세대 마린 플랫폼은 선박 설계와 생산 과정 전반을 디지털 환경에서 사전 검증함으로써 조선소의 생산성과 경쟁력을 높이는 핵심 역할을 수행하게 될 것"이라고 말했다.

로버트 존스 최고수익책임자는 "조선은 설계부터 생산까지 공정이 가장 복잡한 산업 중 하나로, 디지털 기술이 가장 큰 효과를 낼 수 있는 영역"이라며 장기 협력을 통해 디지털 전환을 이끌겠다고 밝혔다.

HD현대는 지난 7월 지멘스와 차세대 마린 플랫폼 구축 본계약을 체결했다. 2030년 '지능형 자율 운영 조선소(FOS)' 구축을 추진하며 선박 건조 기간 30% 단축과 생산성 30% 향상을 목표로 하고 있다.

peoplekim@newspim.com