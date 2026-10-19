대한상의, 임직원 윤리경영 캠페인 '컴플 투게더' 운영

AI 핵심 요약beta
- 대한상의가 19일부터 23일까지 임직원 참여형 윤리경영 캠페인을 실시했다
- 캠페인은 사례 교육과 참여 프로그램으로 준법 의식 강화를 추진했다
- 대한상의는 내부통제와 법률 자문 및 내부신고 체계도 정비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한상공회의소가 임직원의 준법 의식을 높이고 투명한 조직문화를 조성하기 위한 윤리경영 캠페인을 실시한다.
대한상의는 19일부터 23일까지 서울 상의회관에서 임직원 참여형 윤리경영 캠페인 '컴플 투게더'를 운영한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 임직원들이 일상 업무에서 준법 원칙을 자발적으로 실천할 수 있도록 마련됐다. 사례 중심의 교육과 참여형 프로그램을 통해 업무 관행을 점검하고 합리적인 업무 기준을 정착시키는 것이 목표다.
대한상의는 올해 들어 내부통제 및 준법감시 체계도 정비해 왔다. 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 점검하는 검토 절차를 도입하고, 사내 변호사를 채용해 상시 법률 자문 체계를 구축했다. 내부신고 시스템도 강화했다.
캠페인 첫날인 19일에는 계약 체결과 예산 집행 등 실제 업무에서 발생할 수 있는 사례를 중심으로 컴플라이언스 교육을 진행했다. 김·장 법률사무소 김지평·나덕중 변호사가 최신 준법감시 동향과 주요 위험 사례를 소개했다.
캠페인 기간에는 준법 관련 퀴즈와 관행타파게임, 자가점검, 모의신고 체험 등도 진행된다. 임직원들이 기존 업무 방식을 돌아보고 내부신고 절차를 익힐 수 있도록 구성했다.
김정일 대한상의 상근부회장은 "컴플라이언스는 업무 중 발생할 수 있는 리스크를 예방하고 구성원들이 안심하고 일할 수 있도록 지켜주는 든든한 가드레일"이라며 "이번 캠페인을 통해 임직원 모두가 올바른 업무 기준을 공유하고, 익숙한 업무관행을 건강하게 다듬어 가는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com