대한상의 "AI 전환은 물류업계 생존 과제"…산업계 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 대한상의는 15일 제55차 물류위원회를 개최했다.
- 물류업계는 공급망 불확실성 대응에 AI 전환이 필수라고 봤다.
- 대한상의는 물류 데이터 관리 개선과 기업 협력을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한상공회의소가 물류산업의 인공지능(AI) 전환을 가속화하기 위해 기업 간 협력을 확대하고 데이터 관리 체계 개선에 나선다.
대한상의는 15일 서울 소공동 롯데호텔에서 'AI 에이전트가 바꾸는 물류의 미래'를 주제로 제55차 물류위원회를 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에는 신영수 대한상의 물류위원장(CJ대한통운 대표)과 김정일 대한상의 상근부회장을 비롯해 이용호 LX판토스 대표, 강병구 롯데글로벌로지스 대표 등 물류업계 관계자 40여명이 참석했다.
참석자들은 글로벌 공급망 불확실성과 물류비 상승에 대응하기 위해 AI 전환이 필수적이라는 데 의견을 모았다.
송상화 인천대 동북아물류대학원장은 주제강연에서 DHL과 아마존 등 글로벌 기업의 AI 기반 수요예측, 재고관리, 배송경로 최적화 사례를 소개했다.
물류위원회는 앞으로 주문·보관·운송 등 물류 전 과정의 데이터 관리 체계를 개선하고 제조·유통·AI 전문기업과 협력을 확대할 계획이다.
신영수 물류위원장은 "앞으로 물류기업의 경쟁력은 화물을 옮기는 능력을 넘어 고객의 공급망 문제를 선제적으로 파악하고 해결해 주는 서비스 역량에서 갈릴 것"이라며 "AI를 활용해 서비스 품질을 높이는 데 더욱 힘써나가자"고 강조했다.
대한상의도 AI 혁신 우수사례 공유와 기업 간 협력 활성화, 관련 세미나 개최 등을 지원할 방침이다.
heoneykim@newspim.com