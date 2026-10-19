컴투스 SWC2026 아시아퍼시픽 컵 성료...한국 BEAT.D, 월드파이널 진출

AI 핵심 요약beta
- 17일 YEONHONG-187이 SWC2026 아시아퍼시픽 컵에서 우승했다
- YEONHONG-187과 GLE, BEAT.D가 월드 파이널에 진출했다
- 월드 파이널은 11월 14일 서울 KBS 아레나에서 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스의 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)' 아시아퍼시픽 컵에서 YEONHONG-187이 우승했다.
17일 태국 방콕 센트럴월드에서 열린 이번 대회는 월드 파이널 진출자를 가리는 마지막 지역 본선이다. 각 지역 예선을 통과한 8명의 선수가 5전 3선승제 싱글 엘리미네이션 토너먼트로 경쟁했다.
YEONHONG-187은 준결승에서 VISHA를 3대 0으로 꺾고 결승에 진출했다. 결승에서는 GLE와의 경기 끝에 3대 2로 승리했다. GLE는 준우승을 차지했다.
한국 대표 BEAT.D는 준결승에서 GLE에게 패했으나 3위 결정전에서 VISHA를 꺾으며 월드 파이널 진출권을 획득했다. BEAT.D는 2018년 서울 월드 파이널 챔피언 출신으로 8년 만에 다시 세계 무대에 오른다.
상위 3명인 YEONHONG-187, GLE, BEAT.D가 아시아퍼시픽 지역 대표로 월드 파이널에 진출한다. 이로써 SWC2026의 지역 본선 일정이 모두 마무리됐으며 월드 파이널에 출전할 12인 라인업도 완성됐다.
SWC는 컴투스의 모바일 RPG '서머너즈 워: 천공의 아레나'를 종목으로 하는 글로벌 e스포츠 대회다. 월드 파이널은 11월 14일 서울 KBS 아레나에서 개최된다.
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