컴투스, 'SWC2026' 아시아퍼시픽 컵 17일 개최...한국 선수 2명 출전

AI 핵심 요약beta
- 컴투스는 15일 SWC2026 아시아퍼시픽 컵을 17일 방콕에서 개최한다고 밝혔다.
- 지역 예선을 통과한 선수 8명이 월드 파이널 진출권 3장을 두고 경쟁한다.
- 경기는 싱글 엘리미네이션으로 진행되며 전 경기를 유튜브로 생중계한다.
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11월 14일 서울 KBS 아레나서 세계 챔피언 결정
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)'의 아시아퍼시픽 컵을 오는 17일 태국 방콕에서 개최한다고 15일 밝혔다.
'SWC'는 컴투스의 모바일 역할수행게임(RPG) '서머너즈 워: 천공의 아레나'를 종목으로 하는 글로벌 e스포츠 대회다. 2017년 출범해 올해 10회째를 맞았다.
이번 아시아퍼시픽 컵은 17일 오후 2시(한국 시각) 방콕의 대형 복합 쇼핑몰 센트럴월드에서 열린다. SWC2026의 마지막 지역 본선으로, 월드 파이널 진출권 3장을 두고 각 지역 예선을 통과한 선수 8명이 경쟁한다.
한국 대표로는 올해 처음 SWC 본선에 진출한 신예 에크(ECK)와 2018년 세계 챔피언 빛대(BEAT.D)가 출전한다.
이 밖에도 지난해 월드 챔피언 피유(PU)를 꺾은 글리(GLE), 네 번째 도전 끝에 본선에 오른 연홍-187(YEONHONG-187), 일본 해설자 출신 오사다상(OSADASAN) 등이 참가한다. 한일 슈퍼매치에서 활약한 비샤(VISHA)와 2년 만에 복귀한 인홍(YINHONG), 2022년 아시아퍼시픽 컵 출전 경험이 있는 에릭비(ERIC.B)도 경쟁에 나선다.
경기는 5전 3선승제의 싱글 엘리미네이션 토너먼트 방식으로 진행된다. 우승자와 준우승자, 3위 선수까지 총 3명이 월드 파이널 진출권을 획득한다.
월드 파이널은 오는 11월 14일 서울 KBS 아레나에서 개최되며, 각 지역 대표 선수들이 세계 챔피언 자리를 놓고 맞붙는다.
아시아퍼시픽 컵 전 경기는 '서머너즈 워' e스포츠 공식 유튜브 채널을 통해 다국어 해설과 함께 생중계된다. 대회에 대한 자세한 내용은 공식 카페와 대회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com