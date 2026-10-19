크라운해태제과, 양주 디스크골프장 18홀 증설…내년 대회 확대

AI 핵심 요약beta
- 크라운해태제과는 19일 디스크골프장 18홀 추가 계획을 밝혔다
- 양주아트밸리 대회에 11개국 선수 119명이 참가했다
- 대만 재키 첸과 일본 리카 타카키가 프로부 우승했다
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프로 남녀부 대만·일본 우승
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 크라운해태제과는 내년까지 양주아트밸리 디스크골프장에 프로 선수용 18홀을 추가 조성하고 대회 일정도 확대할 계획이라고 19일 밝혔다.
크라운해태제과는 지난 17일부터 18일까지 경기 양주시 양주아트밸리 디스크골프장에서 제2회 양주 아트밸리배 디스크골프 챔피언십을 열었다. 한국을 포함한 11개국의 프로·아마추어 선수 119명이 참가했다.
세계디스크골프연맹(PDGA) 공인 규정에 따라 지난 17일 열린 프로 경기는 남녀 선수 47명이 18홀 2라운드로 치렀다. 남자부에서는 대만의 재키 첸이 8언더파, 여자부에서는 일본의 리카 타카키가 23오버파로 우승했다.
재키 첸은 일본의 마나부 카지야마를 제치고 정상에 올랐다. 크라운해태제과에 따르면 재키 첸의 PDGA 레이팅은 1000을 넘는다. 리카 타카키는 이 대회에 처음 출전해 여자 프로부 우승을 차지했다.
지난 18일 아마추어 경기는 폭우로 18홀 1라운드로 단축됐다. 선수 72명이 5개 부문에 참가해 MA1에서는 미국의 세스 웨이머, MA2에서는 한국의 박요셉, FA1과 FA2에서는 각각 한국의 이현진과 조복선, MA65에서는 싱가포르의 정후 테이가 우승했다.
크라운해태제과는 현재 18홀 규모인 양주아트밸리 경기장에 내년까지 프로 선수용 18홀을 더 조성할 계획이다. 프로 선수들은 새 경기장에서 대회를 치르게 된다.
아마추어 부문은 기존 코스에서 예선과 본선으로 나눠 이틀간 운영할 계획이다. 회사는 예선 도입으로 참가 기회를 늘린다는 방침이다.
kji01@newspim.com