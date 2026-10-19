GC녹십자웰빙, '통증대가 심포지엄' 개최

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자웰빙은 17일 의료진 대상 통증대가 심포지엄을 개최했다
- 심포지엄은 주요 주사제의 치료 지견과 실제 처방 사례를 공유했다
- PRP와 통증 치료 주사제의 임상 적용 및 병용법이 소개됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 지난 17일 서울 용산구 드래곤시티에서 의료진을 대상으로 '제2회 통증대가 심포지엄'을 개최했다고 19일 밝혔다.
지난해에 이어 두 번째로 열린 이번 행사에서는 남기세 남기세병원장과 지규열 연세하나병원장이 공동 좌장을 맡았다. 강연은 주요 주사제의 치료 지견과 실제 처방 사례를 중심으로 3개 세션으로 진행됐다.
첫 번째 세션에서는 정충원 남기세병원 원장이 'Dr.PRP를 활용한 통증치료 최신 지견'을 발표했다. PRP 시술의 기본 원리와 준비 절차를 소개하고, 신의료기술 등재 관련 기준과 실손보험 적용 범위 등 진료 현장에서 고려할 사항을 다뤘다.
두 번째 세션에서는 백상훈 노원백정형외과의원 원장이 '지씨웰빙디옥시주와 테르가제주를 활용한 통증치료 최신 지견'을 주제로 강연했다. PDRN과 인체 유래 히알루로니다제의 활용 방안과 처방 사례를 중심으로 환자 증상과 치료 목적에 따른 병용 접근법을 소개했다.
마지막으로 정재원 연세신통마취통증의학과의원 원장은 '라이넥주와 아피톡신주를 활용한 통증치료 최신 지견'을 발표했다. 두 제제의 작용 기전과 만성 염증·통증 환자에 대한 임상 적용 사례, 치료 절차를 공유했다.
남기세·지규열 병원장은 "환자 맞춤형 치료를 고민하는 의료진들에게 실제 임상 경험과 다양한 처방 사례를 공유하는 의미 있는 자리가 됐다"고 말했다.
한정엽 GC녹십자웰빙 IP본부장은 "앞으로도 통증대가 심포지엄을 통해 의료진에게 유용한 임상 정보를 지속적으로 제공하고, 통증 치료 분야의 학술 교류를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com