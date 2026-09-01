GC녹십자웰빙, 日 JBP와 인체 유래 콜라겐 스킨부스터 공동개발

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자웰빙이 1일 JBP와 LOI를 체결했다
- 인체 유래 콜라겐 스킨부스터를 공동 개발했다
- 국내 독점화와 글로벌 진출도 함께 추진했다
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콜라겐 Type I·III·V 복합 함유 제품 개발 추진
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 일본 바이오 기업 JBP(Japan Bio Products)와 인체 유래 콜라겐 스킨부스터의 공동 연구개발 및 사업화를 위한 사업협력의향서(LOI)를 체결했다고 1일 밝혔다.
양사는 이번 협력을 통해 인체 유래 콜라겐 스킨부스터의 연구개발과 사업화를 공동으로 추진할 계획이다. GC녹십자웰빙은 국내 독점 사업화를 추진하고 JBP와 글로벌 주요 시장 진출에도 협력한다.
양사가 공동 개발을 추진하는 제품은 인체 피부를 구성하는 콜라겐 Type I·III·V를 복합적으로 함유하는 인체 유래 콜라겐 제품이다.
피부 구조와 유사한 3차원 매트릭스 지지체(Scaffold)를 형성하는 것을 목표로 개발하며, '베이비 콜라겐'으로 불리는 Type III 콜라겐을 고순도·고함량으로 함유하는 제품을 개발할 계획이다.
이번 협력은 GC녹십자웰빙과 JBP가 인태반가수분해물 의약품 '라이넥' 사업을 통해 구축한 협력 관계를 기반으로 이뤄졌다. 양사는 라이넥 사업화 경험과 인체 유래 물질 관련 연구·생산 역량을 바탕으로 메디컬 에스테틱 분야로 협력 범위를 확대한다는 계획이다.
양사는 향후 세부 조건을 협의해 본계약 체결을 추진하고 연구개발과 인허가 등 관련 절차를 진행할 예정이다. GC녹십자웰빙은 국내 사업화를 담당하고 JBP와 아시아를 비롯한 글로벌 시장에서 공동 사업 기회를 모색한다.
GC녹십자웰빙은 에스테틱 브랜드 '리본느'를 통해 구축한 영업·마케팅망도 활용할 계획이다. 향후 인체 유래 콜라겐 스킨부스터를 기존 리본느 제품군에 추가해 에스테틱 사업 포트폴리오를 확대한다는 방침이다.
GC녹십자웰빙 관계자는 "이번 협력은 차세대 에스테틱 제품군의 연구개발과 사업화를 위한 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "JBP와 국내 사업화를 추진하고 글로벌 시장에서도 공동 사업 기회를 확대할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com