GC녹십자웰빙·365mc, 지방분해 신약 국내 개발·사업화 협력

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자웰빙이 30일 365mc와 RZL-012 협약을 맺었다.
- 양사는 임상 근거와 시술 프로토콜 마련에 나섰다.
- 체형관리·영양관리 제품 사업화도 함께 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 지난달 30일 365mc와 업무협약을 체결하고 국소 지방분해 신약 후보물질 'RZL-012'의 임상적 근거 마련과 국내 사업화 기반 강화에 나선다고 7일 밝혔다.
이번 협약은 GC녹십자웰빙이 확보한 RZL-012의 국내 독점 개발·상업화 권리를 바탕으로 국내 개발 과정에 365mc의 지방 치료 경험과 체형관리 노하우를 접목하기 위해 마련됐다.
양사는 RZL-012의 임상적 근거 마련과 시술 프로토콜 개발을 추진한다. 365mc의 임상 경험과 지방 치료 노하우를 활용하고, 향후 사업화에 필요한 학술·마케팅 콘텐츠 구축에도 협력할 계획이다.
GC녹십자웰빙은 앞서 미국 라지엘테라퓨틱스와 기술도입 계약을 체결해 RZL-012의 한국 내 독점 개발·상업화 권리를 확보했으며, 라지엘에 전략적 투자도 단행했다.
글로벌 개발 일정에 맞춰 국내 임상과 허가 절차를 추진하고, 이번 협력을 통해 개발 및 사업화 준비를 구체화할 방침이다. RZL-012를 기반으로 체형관리 분야로 사업 영역을 확대하고 메디컬 에스테틱 제품군도 강화할 계획이다.
양사는 GLP-1 치료제 사용자 대상 영양관리 제품 개발과 사업화도 추진한다. GC녹십자웰빙의 기능성 소재 연구·제품 개발 역량에 365mc의 영양관리 경험을 접목한다.
김상현 GC녹십자웰빙 대표는 "이번 협약은 당사가 확보한 RZL-012의 국내 개발 및 사업화 역량에 365mc의 지방 치료 경험과 임상 전문성을 더하는 계기"라며 "임상적 근거 마련과 시술 프로토콜 개발을 추진하고, RZL-012를 중심으로 메디컬 에스테틱 사업의 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
김남철 365mc 대표이사는 "GLP-1 계열 비만치료제 사용자의 국소지방 관리와 근육 유지에 대한 관심이 높다"며 "GC녹십자웰빙이 추진하는 차세대 지방분해주사제 개발에 365mc의 임상 경험과 지방 치료 노하우를 더해 임상적 근거 마련에 협력하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com