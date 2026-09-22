GC녹십자웰빙·보령, '라이넥주' 공동판매…2차 병원 공략

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자웰빙은 22일 보령과 라이넥주 코프로모션 계약을 맺었다.
- 양사는 라이넥주의 2차 병원 처방 기반을 넓히기로 했다.
- GC녹십자웰빙은 임상 3상 근거로 정맥투여 확대를 추진했다.
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GC녹십자웰빙 공급·마케팅, 보령 처방·판매 담당
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙은 보령과 인태반가수분해물 주사제 '라이넥주'의 2차 병원 대상 코프로모션(Co-Promotion) 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.
양사는 지난 11일 GC녹십자웰빙 본사에서 계약을 체결했다. 이번 협력을 통해 기존 의원급 의료기관을 중심으로 구축해 온 라이넥주의 처방 기반을 2차 병원으로 확대한다는 계획이다.
GC녹십자웰빙은 제품 공급과 마케팅, 제품 및 임상 관련 전문정보 제공을 담당한다. 보령은 전국 2차 병원 영업망을 활용해 라이넥주의 처방 및 판매 확대를 맡는다. 양사는 공동 마케팅 등 영업 현장에서의 협력도 강화한다.
라이넥주는 사람의 태반을 원료로 제조한 인태반가수분해물 주사제로 만성간질환에서의 간기능 개선을 적응증으로 허가받은 전문의약품이다.
GC녹십자웰빙은 라이넥주의 투여 방법을 확대하기 위한 고용량 점적정맥(IV) 투여 임상 3상도 진행했다. 국내 18개 기관에서 만성간질환 환자 226명을 대상으로 진행한 임상에서 1차 평가지표인 투여 6주 시점 ALT 변화량이 피하 투여군 대비 통계적으로 유의하게 개선됐다고 회사는 설명했다. 회사는 해당 결과를 토대로 정맥투여 용법 확대를 추진하고 있다.
김상현 GC녹십자웰빙 대표는 "라이넥주의 제품 경쟁력과 보령의 2차 병원 영업 역량을 결합해 시장 경쟁력을 강화할 것"이라며 "처방 접근성을 높이고 만성간질환 치료 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
정웅제 보령 부사장은 "보령의 병원 영업 역량을 바탕으로 GC녹십자웰빙과 협력해 2차 병원 시장에서 라이넥주의 처방 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com