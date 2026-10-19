서울청, 김승원·한동훈 고발 사건 직접 수사…韓 딸 의혹 재수사 범위 검토

AI 핵심 요약beta
- 서울경찰청이 19일 김승원·한동훈 의원 고발 사건을 직접 수사하기로 했다
- 경찰은 신약 승인 청탁과 수사자료 유출 의혹을 광역수사단에 배당했다
- 한동훈 의원 딸 의혹은 새 고발장을 토대로 재수사 범위를 검토 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = '신약 승인 청탁 의혹'을 둘러싼 김승원 더불어민주당·한동훈 국민의힘 국회의원 고발 사건을 서울경찰청이 직접 수사한다. 경찰은 한동훈 의원 딸 의혹에 대해서도 새로 접수된 고발 내용을 살펴보며 재수사 범위를 검토 중이다.
고범석 서울경찰청장은 19일 오전 정례 기자간담회에서 서울 영등포경찰서(영등포서)가 조사 중이던 김승원·한동훈 의원 고발 사건을 서울경찰청으로 이관해 수사한다고 밝혔다.
고범석 서울청장은 "오늘 중 이관 조치한다"며 서울광역수사단에서 수사할 예정이라고 설명했다.
영등포서는 법무부 장관 후보자에서 낙마한 김승원 의원이 연루된 '신약 승인 청탁 의혹' 사건을 수사 중이다. 영등포서는 김 의원의 의혹과 관련해 수사자료 유출 의혹을 받는 한동훈 의원 사건도 맡고 있었다.
고 청장은 "김승원 의원 건과 함께 영등포서에 있던 한동훈 의원 사건도 고발장이 추가로 들어오고 있다"며 "청에서 직접 수사하는 것으로 조정했다"고 부연했다.
경찰은 또 한 의원 딸 관련 의혹에 대해서는 새 고발장이 접수됨에 따라 기존 수사 내용 등을 분석해 재수사 범위를 검토 중이다.
과거 한 의원 딸 '허위 스펙' 의혹 등을 수사했던 경찰은 불송치 결정을 내렸다. 하지만 여당인 더불어민주당은 올해 국정감사에서 부실 수사를 주장하며 관련 사건 재수사를 요구하고 있다.
경찰에 따르면 해당 고발장은 경찰청을 거쳐 지난 15일 서울청에 접수됐다. 경찰은 이를 광역수사단에 배당할 예정이다. 경우에 따라 한 의원 딸도 조사 대상에 포함될 수 있다.
고 청장은 "기존 국제사법공조는 검찰에서 불청구됐는데 법무부에서도 감사 중인 것으로 안다"며 "결과를 보고 기존 수사를 분석해서 어디까지 재수사할지 범위를 검토해보겠다"고 말했다.
calebcao@newspim.com